Технологии #CloudMTS и Naumen обеспечат быстрый запуск контакт-центров для российского бизнеса

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о начале сотрудничества облачного провайдера #CloudMTS и Naumen, российского вендора, предлагающего решения в области управления клиентскими коммуникациями и сервисными процессами. Партнерство позволит предоставлять услугу запуска омниканального контакт-центра по облачной модели SaaS в срок до 10 дней без капитальных вложений со стороны клиентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Использование решения Naumen из облака #CloudMTS избавляет клиентов от затрат на приобретение и обслуживание ИТ-инфраструктуры и дает возможность разворачивать коммуникационную платформу класса Enterprise за короткий срок. Аренда операторских рабочих мест по модели подписки позволяет гибко управлять расходами с учетом меняющейся нагрузки и с помощью #CloudMTS осуществлять быстрое масштабирование контакт-центра в зависимости от потребностей бизнеса. Инфраструктура облачного провайдера гарантирует доступность системы в режиме 24/7, безопасность и целостность данных согласно SLA.

Naumen Contact Center SaaS обеспечивает одновременную работу до 2500 операторов. Помимо телефонных и видеозвонков сервис обрабатывает текстовые сообщения из e-mail, SMS, Viber, WhatsApp и Telegram. Решение интегрируется с CRM, IVR, WFM, WFO и другими системами и выстраивает единую историю обращений клиентов по всем каналам коммуникации. Сервис поддерживает предиктивный обзвон с помощью высокопроизводительного диалера, что позволяет дозваниваться до клиентов за короткое время и значительно повышает эффективность работы операторов. Интеллектуальная маршрутизация вызовов обеспечивает оптимальное распределение вызовов с учетом текущего уровня нагрузки и количества персонала на линии.

О компании Naumen

Naumen – российский разработчик ПО для бизнеса и органов власти. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению программных проектов на основе собственных решений в сфере R&D, управления закупками, прогнозной аналитики и сервисного обслуживания. Среди клиентов Naumen — операторы связи, банки, финансовые группы, компании металлургии и тяжелой промышленности, торгово-производственные холдинги, органы власти и государственные предприятия.

О МТС

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.