Новая версия платформы «Турбо» открывает больше возможностей для импортозамещения

«Консист бизнес групп» (входит в ЛАНИТ) выпустила новую версию платформы «Турбо Х», которая получила обновленный сервер расчетов и совместимость с Linux. Более быстрая платформа теперь поддерживает сервисную архитектуру и работает через API для различных задач импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители ЛАНИТ.

Новую версию платформы «Турбо Х» отличает от предыдущей ряд нововведений, важнейшие из которых - новая реализация сервера аналитической обработки данных, а также возможность работы на операционных системах семейства Linux.

Сервер аналитической обработки данных - сервер расчетов «Турбо» - изначально построен по технологии OLAP in-Memory, что позволяет ему быстро обрабатывать информацию в оперативной памяти. Он поддерживает многопоточный режим работы и кластеризацию данных, что значительно ускоряет их первичную загрузку для дальнейшей обработки. Для этого была перестроена структура хранения данных, их чтение, получение и обработка, работа с закрытыми периодами. Теперь данные хранятся не единым пулом, а отдельными кластерами, которые сервер обрабатывает параллельно.

Еще одно важное нововведение - совместимость новой версии платформы с операционными системами Linux. Если раньше работа под Linux происходила только в виде эмуляции для Windows-систем, то теперь компилятор и ядро позволяют выполнять всю функциональность непосредственно в Linux. «Турбо» работает со всеми распространенными системами Linux - Ubuntu, Red Hat, Oracle, Astra Linux и многими другими и распространяется через собственный публичный репозиторий.

«Время, которое сервер расчетов тратит на подготовку к старту, критично для крупных компаний с большим объемом данных. Мы разработали способ, который позволяет серверу расчетов “Турбо” стартовать максимально быстро - в новой версии первичная загрузка данных происходит быстрее в N-1 раз относительно количества N ядер процессора. Кроме того, “Турбо Х” теперь работает со всеми известными операционными системами без ограничений. Наши заказчики в проектах импортозамещения получат новую платформу, работающую под Linux и уже протестированную на процессорах “Эльбрус”», – сказал Сергей Бобрецов, директор по платформе «Турбо Х».

Для удобства пользователей в облаке «Турбо Х» поддерживается администрирование через веб-браузер. Новая версия платформы также поддерживает сервисную архитектуру и позволяет строить сервисы там, где требуется высокая нагрузка и быстродействие при одновременном выполнении множества отдельных задач с минимумом затрат на развертывание.

В инструментарии для создания пользовательского интерфейса в «Турбо Х» появились новые компоненты - отчеты в виде канбан-досок, диаграмм Ганта, а также сводные таблицы. Для повышения наглядности и информативности интерфейса реализована возможность интеграции со сторонними Java-виджетами. Карты, прогнозы погоды, торги на фондовом рынке - все это теперь можно интегрировать в «Турбо».

Новая версия «Турбо Х» также получила свой API, стандартизированный механизм обмена данными между системами. Это увеличивает открытость платформы, позволяет взаимодействовать с ней как со сторонним интернет-сервисом и значительно упрощает встраивание «Турбо» в существующую цифровую среду.

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«Турбо» - российский бренд информационных систем управления с 1991 г. Разработка и развитие решений «Турбо» является одним из ключевых направлений деятельности «Консист бизнес групп» (ГК ЛАНИТ). Основу линейки «Турбо» составляет платформа «Турбо Х», предназначенная для разработки приложений любой сложности и не имеющая ограничений по отраслям и задачам.