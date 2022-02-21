«Манго страхование» развернула онлайн-сервис в облаке VK Cloud Solutions

«Манго страхование» развернула сервис онлайн-страхования по подписке на облачной платформе VK Cloud Solutions. Перевод всей инфраструктуры проекта в облако обеспечил ее гибкость, надежность и возможность быстрого масштабирования. Теперь пользователи могут оформлять услуги онлайн в приложении и на веб-сайте компании без сбоев и задержек.

На облачной платформе VK Cloud Solutions доступна реализация подхода Infrastructure as code (IaC), то есть управление инфраструктурой с помощью кода. Благодаря этому разработчики «Манго страхование» могут управлять виртуальными машинами на программном уровне — IaC позволяет запускать скрипт, который автоматически регулирует объемы используемых виртуальных мощностей в зависимости от нагрузки на инфраструктуру.

В следующем году в «Манго страхование» планируют увеличить число клиентов минимум в два раза. Для улучшения их пользовательского опыта в компании собираются внедрять ML-решения, а для эффективного управления быстрорастущими объемами данных — создавать озеро данных.

«Долгое время российская страховая индустрия ассоциировалась с недоверием, страхом и навязыванием услуг. Но постепенно ситуация меняется: интерес к иншурингу проявляет более молодая аудитория в возрасте от 20 до 30 лет. Это поколение, которому важно удобство, скорость и доступность услуг. Поэтому мы начали развивать в России услугу нового формата — иншуринг, подразумевающую высокотехнологичный, доступный и прозрачный страховой сервис по подписке, снимающий тревогу о важном: квартире или домашнем питомце. При таком подходе все страховые услуги и документы доступны онлайн, их оформление занимает несколько минут, а весь путь пользователь проходит исключительно онлайн», — сказал Андрей Дотц, технический директор «Манго страхование».

«Спрос на облачные продукты со стороны инновационного бизнеса стабильно высокий. Облако обеспечивает более быстрое и гибкое развертывание ИТ-инфраструктуры. Благодаря этому стартапы, в том числе в сфере Insurtech, могут запуститься с минимальными вложениями и быстро показать эффективность на старте», — отметил Леонид Аникин, директор по развитию VK Цифровые технологии.

«Манго страхование» использует более сотни виртуальных машин и сетевые диски High IOPS SSD, предоставляемые из публичного облака VK Cloud Solutions. В облачной инфраструктуре инженеры компании развернули инструменты кластеризации собственной разработки, которые позволяют оперативно запускать новые приложения. Для содержания клиентских документов и всех данных, которые нужны для корректной работы приложений «Манго страхование», используется объектное хранилище S3.

О «Манго страхование»:

«Манго страхование» — технологичная страховая компания, основанная в 2018 г. Проект получил инвестиции от акционеров «Альфа-групп» в размере 1.5 млрд руб. Сейчас у компании есть три основных продукта: страхование домашних животных, квартир и страхование детей от несчастного случая. Компания работает по всей стране, но не открывает отделений. Для подключения к сервису и взаимодействия с клиентами используют только онлайн сервисы: веб-сайт компании, мобильное приложение, чат и аккаунты в соц сетях.

О VK Cloud Solutions:

VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии». Платформа соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.