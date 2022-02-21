Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус»

Компания ЕМЕ, разработчик и интегратор решений по автоматизации складской логистики, завершила проект по внедрению WMS на складском комплексе фармацевтической компании «Др.Тайсс Натурварен Рус».

ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» – официальный дистрибьютор косметики и фармацевтических препаратов Dr. Theiss Naturwaren уже более 15 лет. На сегодняшний день в портфеле компании – пять широко известных брендов, которые представлены в следующих категориях:

LACALUT – средства по уходу за полостью рта;

Долгит – лекарственные препараты и косметика против боли в мышцах и суставах;

Dr.Theiss – лекарственные средства и биологически активные добавки на основе натуральных ингредиентов;

Mediapharma cosmetics – фармацевтическая косметика для ухода за кожей лица, тела, волосами;

Natusana – средство по ухожу за полостью рта.

Особенности складского комплекса

Новый складской комплекс ООО «Др.Тайсс Натурварен Рус» площадью более 3000 кв. м. расположен в Ногинском районе Московской области. Комплекс, предназначенный для хранения лекарственных средств, БАДов, косметической продукции соответствует международным стандартам для фармацевтических складов.

Предпосылки выбора решения и интегратора

При выборе разработчика и интегратора решения для автоматизации складского комплекса для заказчика была важна компетентность команды, функциональность системы, ценовое предложение и возможность реализовать проект в сжатые сроки.

По результатам тендера в качестве партнера для внедрения WMS была выбрана компания ЕМЕ. Был учтен опыт ЕМЕ по автоматизации складов фармацевтических компаний и аптечных сетей. Предложенное решение, EME.WMS пятого поколения, полностью советовало задачам проекта и стало оптимальным по соотношению цена/качество.

Реализация проекта

Проект имел свои особенности, связанные прежде всего с необходимостью соблюдения требований обязательной маркировки лекарственных средств и интеграции с системой «Честный ЗНАК». EME.WMS пятого поколения с фиксированными бизнес-процессами и интегрированным учетом маркированного товара и уровнями агрегации существенно облегчила выполнение этой задачи.

Система позволяет учитывать и контролировать индивидуальные требования по сборке заказа под каждого грузополучателя и отражать специфические требования по конкретному заказу: максимальный вес, объем, типы упаковки, паллетирование и т.д.

Одним из принципиальных условий проекта стала его реализация в сжатые сроки. Выполнение данного условия было изначально затруднительным для ряда других интеграторов.

Все задачи по автоматизации складского комплекса были решены. На сегодняшний день в EME.WMS работают более 40 сотрудников компании.

Сотрудничество между компаниями продолжается.