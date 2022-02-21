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«ЭР-телеком» идет в поля

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру») совместно с Брянским государственным аграрным университетом (БГАУ) приступает к реализации пилотного проекта «Метеостанция для агрономов».

Использование автономных метеостанций – залог успеха в сельскохозяйственной деятельности. Прибор позволяет в автоматическом режиме фиксировать наиболее важные для аграриев показатели, такие как температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, количество выпавших осадков, атмосферное давление, влажность почвы и многое другое.

«Обработка и анализ получаемых оперативных данных поможет рационально планировать сельскохозяйственные работы, прогнозировать динамику развития посевов, выбирать наиболее эффективные способы применения удобрений и средств защиты растений. На основании анализа будут формироваться технологические рекомендации для агрономов по оптимизации сроков проведения сельскохозяйственных работ», - сказал Евгений Норов, руководитель инновационных проектов, с/х, экология, метео АО «ЭР-телеком холдинг».

Реализация проекта запланирована на текущий сельскохозяйственный сезон.

«В настоящее время стационарные метеостанции зачастую расположены на значительном расстоянии от объектов АПК, что не позволяет аграриям получать достоверные сведения о состоянии местности. Комплексное решение от “ЭР-Телеком” по мониторингу полей эффективно решает эту задачу и позволит более точно отслеживать влияние климата и научных разработок на сельскохозяйственные культуры нашего региона», - отметил ректор БГАУ Николай Белоус.

Также, в рамках стратегии цифровой трансформации Брянской области, стороны обсуждают включение в программу подготовки студентов вопросы, связанные с цифровизацией растениеводства, и рассматривают возможность реализации пилотного проекта для использования на опытных делянках ВУЗа ко Дню Брянского поля.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

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