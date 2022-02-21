CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контрагентам и номенклатуре. Произведена валидация, актуализация и дедубликация данных, а также их синхронизация между системами.

НПК «Химпроминжиниринг» (Umatex) – управляющая компания дивизиона «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом». Помимо производства углеродного волокна и изделий на его основе, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью

Чтобы реализовать централизованный ввод и управление данными, произвести их валидацию и дедубликацию, руководство компании решило внедрить систему «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией». Параллельно возникла задача передачи централизованной информации из «1С:MDM» в системы-потребители, решить которую можно было при помощи интеграции систем. Интеграцию было решено осуществить на базе корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB. Внедрение продуктов и работы в рамках проекта выполнили специалисты компании Datareon.

В «1С:MDM» настроено централизованное управление справочниками «Номенклатура» и «Контрагенты». В справочниках «Номенклатура», «Вид номенклатуры», «Номенклатурные группы», «Статьи затрат», «Единицы измерения» настроена работа в разрезе систем-подписчиков. В справочниках «Контрагенты», «Банковские счета», «Контактные лица контрагентов» и «Контактные лица» произведено объединение данных из систем-подписчиков.

Особенностью проекта стала настройка первичной обработки данных, дедубликации и работы в разрезе систем-подписчиков для справочников «Номенклатура», «Вид номенклатуры», «Номенклатурные группы», «Статьи затрат», «Единицы измерения».

Также в ходе работы над проектом были выявлены точки улучшения и внесены изменения в базовую версию «1С:MDM» в части модуля обработки заявок. Был доработан модуль отправки оповещений по просроченным задачам.

Совместными усилиями проектные команды заказчика и исполнителя проверили и актуализировали более 50 тыс. позиций номенклатуры и более 12 тыс. записей по контрагентам. Были выявлены и устранены более 300 дублей контрагентов.

В Umatex был создан единый центр ввода и управления данными по справочникам группы «Контрагенты» и «Номенклатура», настроено распространение мастер-данных в системы предприятия. Благодаря этому в них содержится актуальная, достоверная и полная информация.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» думает о возвращении на процессоры Intel

Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»

Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект

Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования

Сбербанк за 3 млрд ищет ЦОД в Москве или Подмосковье

Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Умные напольные весы: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022