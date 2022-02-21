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СК АИГ установила программу «Индикатор 710-П» для сдачи отчетности

«Синтегро консалтинг» начала проект по внедрению в систему страховой компании АИГ программы «Индикатор 710-П», на базе которой осуществляется заполнение надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с требованиями положения 710-П Банка России.

Приобрести «Индикатор» для автоматизации заполнения отчетов АИГ порекомендовали коллеги из другой страховой компании, а окончательное решение в пользу разработки «Синтегро консалтинг» было принято после изучения и согласования методологии заполнения реестров — программные продукты «Синтегро» учитывают специфику деятельности и ведения учета, и к общей методологии добавляется уникальная интеграция.

«Индикатор 710-П» используется специалистами АИГ уже несколько месяцев, позволяя оптимизировать процесс формирования отчетных форм и предотвратить возможные ошибки.

Помимо АИГ, уже сдают отчетность в «Индикаторе 710-П» «Согаз-сед», «Арсенал» МС, «ВТБ страхование», «Ренессанс», «Сбербанк страхование» и др.

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