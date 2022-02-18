«Телфин» автоматизирует 90 филиалов компании «Автопитер» по всей России

90 филиалов крупнейшего в России интернет-магазина автозапчастей «Автопитер» объединены в единую телеком-инфраструктуру на базе виртуальных решений «Телфин».

Все офисы интернет-магазина «Автопитер» теперь работают в рамках единой коммуникационной сети, которая включает в себя более 70 виртуальных телефонных номеров разных городов России: Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань и другие. По прогнозам «Телфин», одно информационное пространство позволит компании оптимизировать внутренние и внешние коммуникации и повысить эффективность работы менеджеров до конца 2022 г. в среднем в два раза.

«В связи с активным развитием сети представительств нашего интернет-магазина по всей России, для нас сейчас особенно актуально стоит вопрос расширения ИТ и телеком-инфраструктуры компании за счет гибких и легко масштабируемых инструментов. Виртуальные решения IP-телефонии помогают в максимально сжатые сроки подключать новые офисы к единой телефонной сети и вести удаленные коммуникации с клиентами и коллегами из любого города России», - сказал Александр Морозов, руководитель розничной сети компании «Автопитер».

В рамках сотрудничества с «Телфин» в компании дополнительно подключена услуга «Будь своим», которая обеспечивает гибкую настройку определения телефонных номеров при исходящих вызовах. Автомагазин сам выбирает интересующие регионы и назначает, с какого номера будут совершаться звонки в этот регион. За счет использования услуги «Будь своим» легко повысить лояльность и доверие покупателей, так как теперь при звонках у клиентов определяется местный номер, а значит, компания становится «своей» в любом городе России. Данный сервис помогает интернет-магазину вести взаимодействие с покупателями виртуально без обязательного присутствия представителей на местах в регионах.

«Для территориально-распределенных компаний опция «Будь своим» является альтернативой номера 8800. Бесплатные входящие звонки делают эту услугу экономически выгодным инструментом для приема и обработки обращений клиентов. Также решение особенно эффективно для работы с регионами благодаря высокой степени лояльности клиентов к местным номерам. Уникальность услуги заключается в том, что ее можно подключить отдельно от других сервисов провайдера или в паре с виртуальной АТС, что обеспечивает рост функциональных возможностей телеком-инфраструктуры компании», - сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

«Телфин»

«Телфин» —российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов Телфин — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.

«Автопитер»

«Автопитер» — федеральный интернет-магазин по продаже запчастей и автотоваров. Оптовая и розничная продажа товаров для легковых, грузовых автомобилей, спецтехники, мотоциклов. На рынке компания работает с 1998 г., собственные филиалы представлены в 90 регионах России, доставка осуществляется более чем в 600 городов России.