Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои

Schneider Electric установила программное обеспечение EcoStruxure Asset Advisor на производстве Nescafé Toluca в Мехико. Оно дает инженерам возможность следить за состоянием своего электрооборудования в режиме реального времени, что позволяет удаленно мониторить критически важные активы.

В 2013 г. Nestlé увеличила производственные мощности завода на 40%, инвестировав около $125

Млн. Поскольку на заводе ежедневно производится более миллиона банок кофе, предотвращение простоев имеет решающее значение для бизнеса Nestlé.

До установки Asset Advisor техническое обслуживание предприятия осуществлялось на реактивной основе. За год произошло восемь незапланированных эпизодов нехватки электроэнергии, которые привели к снижению производства, включая короткое замыкание в неконтролируемой части главной подстанции, которое вызвало 14-часовое отключение электроэнергии и обошлось компании примерно в $588 тыс. EcoStruxure позволила Nestlé перейти к обслуживанию по состоянию, что дает командам возможность решать проблемы проактивно, чтобы избежать дорогостоящих сбоев, стоимость которых может достигать $52 тыс. в час.

Фредерик Годемель, исполнительный вице-президент подразделения Power Systems & Services в Schneider Electric, сказал: «Мы понимаем важность корректной работы критически важных систем, как и то, что это обязательное условие для таких крупных производственных площадок, как комплекс в Толуке. Применяя EcoStruxture, мы стремимся обеспечивать для таких заказчиков, как Nescafé, большую прозрачность, повышенную отказоустойчивость и гибкость, чтобы повысить их операционную эффективность без дополнительных затрат и нагрузки на окружающую среду».

Луис Хильберто Лопес Паес, электрик завода Nestlé Toluca Cafés, отметил: «На таком большом заводе, как Nestlé Nescafé, обеспечение надежности всех электрических систем требует особого вовлечения. Мы внедряем гибкие и масштабируемые цифровые решения для повышения скорости реагирования на всех наших заводах, и переход к партнерству с Schneider Electric был естественным шагом, поскольку мы уже сотрудничали на наших производственных площадках во Франции и Швейцарии. С момента установки EcoStruxure Asset Advisor позволил нам предвидеть и устранить проблемы до того, как они стали критическими, что избавило нас от дорогостоящих простоев, значительно повысило нашу способность быстро реагировать на изменения спроса и в конечном итоге повысить качество обслуживания наших клиентов и сократить углеродный след».