«Медси» открыла многофункциональный медицинский центр с гибридной операционной Philips

Состоялось открытие многофункционального клинико-диагностического центра «Медси». Комплекс расположен на западе Москвы на Мичуринском проспекте. Восьмиэтажный медицинский центр оборудован передовой медицинской техникой и оказывает широкий перечень услуг по разным направлениям.

В КДЦ на Мичуринском проспекте будут реализованы новые стандарты оказания медицинской помощи, в том числе в рентгенхирургии. Например, в медучреждении установлена гибридная операционная, оборудованная высокотехнологичными решениями Philips.

«В реализации этого проекта нашла свое отражение основная миссия компании – делать достижения медицинской науки и качественную помощь доступной как можно большему числу пациентов. Мы выстраиваем долгосрочные стратегические отношения с нашими партнерами, выбираем лидеров рынка и идем с ними рука об руку. И это не только поставка оборудования: нам важен высококлассный сервис, ИТ-составляющая, обмен идеями. Такое взаимодействие позволяет улучшать наши компании. За последние два года мы реализовали ряд проектов в лучевой диагностике с компанией Philips, одним из главных наших стратегических партнеров, что позволило увеличить скорость постановки правильного диагноза и, как следствие, назначения дальнейшего лечения. Это не только клинически эффективно, но и важно с точки зрения экономики и операционной деятельности компании», – отметила президент ГК «Медси» Елена Брусилова.

Инновации со смыслом: расширение возможностей кардиологической помощи

Сегодня специалистам доступны современные технологии, позволяющие проводить малоинвазивные операции на сердце. С помощью небольшого прокола артерии хирурги проводят операции по замене аортального клапана, устраняют дефекты перегородок сердца и выполняют лечение сложных поражений коронарных артерий. Такие операции значительно менее травматичны и позволяют выполнять коррекцию у больных с высоким хирургическим риском, например, с большим количеством сопутствующих заболеваний.

Малоинвазивные операции становятся возможными благодаря высокотехнологичным интегрированным решениям Philips для гибридных операционных, оснащенных элементами искусственного интеллекта и возможностями телемедицины, которые в совокупности повышают уверенность врача и качество оказания медицинской помощи. Оборудование, операционный стол и интерфейс ангиографической системы интегрируются друг с другом и позволяют выполнять интервенции более предсказуемо, уверенно и безопасно для пациента. Инновационность технологий позволяет не только выполнять сложнейшие операции на сердце через миниатюрный прокол в артерии, но и до поступления пациента в клинику предварительно проводить виртуальную операцию по замене клапана с учетом всех анатомических особенностей пациента, без его непосредственного участия на данном этапе. Такой подход позволяет заранее оценить все риски, заказать и подготовить весь необходимый расходный инструмент, спрогнозировать результат реальной операции, и, если требуется, внести коррективы в тактику лечения. Новые методики позволяют сократить время пребывания пациента в стационаре, ускорить восстановление пациента, избежать повторных операций и с первого раза выполнять вмешательства с высокой точностью.

Ангиограф Philips Azurion – это комплексная система нового поколения, которая позволяет получить качественные изображения всего коронарного дерева с минимальным перемещением стола, а также улучшить получаемые изображения для рутинных вмешательств на сердце и мелких сосудах. В системе доступны функции и программы, например, HeartNavigator, для облегчения навигации и визуализации инструментов хирурга, помогающих увидеть на мониторе ориентиры прямо во время операции. Программное обеспечение совмещает данные ангиографа с КТ-данными для точного планирования и онлайн-навигации при транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI), включая выбор клапана из предустановленной базы.

Кроме того, ангиограф оснащен программами, которые позволяют существенно сократить применение контрастного вещества, что позволяет проводить рентгенхирургическое лечение даже у пациентов с заболеваниями почек.

Технологии Philips в поддержку диагностической уверенности специалистов «Медси»

Помимо ангиографической системы, в «Медси» установлено рентгенологическое диагностическое оборудование Philips, которое отвечает клиническим потребностям каждого рентген кабинета, обеспечивая высокую пропускную способность. Цифровые мобильная и скопическая системы Philips MobileDiagnost wDR и Philips CombiDiagnost R90, а также рентгенографическая система с потолочным подвесом Philips DigitalDiagnost C50 позволяют добиться высокого качества изображений для точной диагностики, минимальной дозовой нагрузки и максимального комфорта для пациента и медицинского персонала. Переносные беспроводные цифровые детекторы семейства SkyPlate сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow и вместе позволяют получать высококонтрастные изображения без использования растра, что в свою очередь сокращает время исследования. Некоторые системы оснащены технологией автоматической сшивки, которая является оптимальным решением для ортопедии и травматологии. Программное обеспечение Philips, включая усовершенствованный алгоритм постобработки UNIQUE, улучшает визуализацию едва заметных деталей, обеспечивая диагностическую достоверность и сокращая время на подготовку к исследованию за счет интуитивно понятного интерфейса и предустановленных настроек.

Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5T – это надежная и универсальная система, способная решить подавляющее большинство клинических задач, стоящих перед ЛПУ. Решение позволяет получать цифровые изображения высокого качества и по сей день является единственной цифровой моделью МРТ на российском рынке. Решение может быть дополнительно оснащено расширенным кардиопакетом, который предоставляет продвинутые возможности для оценки состояния сердца и сосудов.

256-срезовый компьютерный томограф Philips Brilliance iCT позволяет выполнять самые сложные исследования за счет внедрения новых технологий во всех звеньях процесса. Широкий детектор NanoPanel Elite дает возможность сканировать с широким анатомическим охватом и низким уровнем шума, с передовой платформой Philips iPatient можно проводить исследования более последовательно и быстро, высокая скорость вращения трубки для выполнения высококачественных кардиоисследований. Снизить лучевую нагрузку на пациентов и врачей без ущерба качеству изображения в КДЦ «Медси» поможет технология Philips IMR, которая одновременно уменьшает лучевую нагрузку на 60—80%, улучшает низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снижает шум на 70—83%.

О компании «Медси»

Группа компаний «Медси» – федеральная сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. ГК ««Медси»» включает 91 клинику по России. В их числе – 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК «Медси» также входит медицинский велнес, санаторий, служба помощи на дому. В «Медси» работают более 12 тыс. сотрудников, в числе которых более 4000 врачей. Выручка ГК ««Медси»» в 2020 г составила 25 млрд руб.

О компании Royal Philips

Royal Philips – это технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2021 г. объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 17,2 млрд евро. В компании работают 78 тыс. сотрудников более чем в 100 странах.