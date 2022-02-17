CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

X-Com масштабировала информационную систему КГУ

X-Com масштабировала информационную систему Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. В результате новая учебная аудитория и рабочие места администрации учреждения оснащены компьютерами, отвечающими требованиям примечаемого в рабочих процессах программного обеспечения.

В рамках проекта был проведен аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, проанализированы особенности его рабочих процессов и требования, предъявляемые к компьютерному оборудованию администрации, преподавателей и слушателей. На основании полученных данных был предложен набор рекомендаций к составу оборудования, составлены его детальные спецификации и разработан технический проект развития информационной системы вуза.

Специально для данного проекта производственное подразделение X-Com изготовило и поставило десятки компьютеров и рабочих станций различных конфигураций. Данный подход позволил создать решение с наилучшим соотношением цены и производительности, а также реализовать проект с минимальным бюджетом. Для распечатки учебно-методических материалов в состав решения включены принтеры HP Designjet T520. Все оборудование интегрировано в ИТ-инфраструктуру университета, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование. Проект реализован в строгом соответствии с контрактными условиями по объему, срокам, гарантийным обязательствам.

Проекту предшествовал открытый тендер, в котором приняли участие крупнейшие российские производители и поставщики компьютерного оборудования и ведущие системные интеграторы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСТЭК предоставит российским компаниям безопасную среду разработки ПО

В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья

Ericsson признался в возможных выплатах террористам

Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы

В России стартовало тестирование цифрового рубля

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2022

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022