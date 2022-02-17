X-Com масштабировала информационную систему КГУ

X-Com масштабировала информационную систему Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. В результате новая учебная аудитория и рабочие места администрации учреждения оснащены компьютерами, отвечающими требованиям примечаемого в рабочих процессах программного обеспечения.

В рамках проекта был проведен аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, проанализированы особенности его рабочих процессов и требования, предъявляемые к компьютерному оборудованию администрации, преподавателей и слушателей. На основании полученных данных был предложен набор рекомендаций к составу оборудования, составлены его детальные спецификации и разработан технический проект развития информационной системы вуза.

Специально для данного проекта производственное подразделение X-Com изготовило и поставило десятки компьютеров и рабочих станций различных конфигураций. Данный подход позволил создать решение с наилучшим соотношением цены и производительности, а также реализовать проект с минимальным бюджетом. Для распечатки учебно-методических материалов в состав решения включены принтеры HP Designjet T520. Все оборудование интегрировано в ИТ-инфраструктуру университета, выполнены все необходимые пуско-наладочные работы и тестирование. Проект реализован в строгом соответствии с контрактными условиями по объему, срокам, гарантийным обязательствам.

Проекту предшествовал открытый тендер, в котором приняли участие крупнейшие российские производители и поставщики компьютерного оборудования и ведущие системные интеграторы.