РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и Talos Fund I LP, ближневосточный инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, объявили о старте проекта строительства нового центра обработки данных (ЦОД) в Москве в рамках экспансии Linxdatacenter и развития облачного сервиса компании в России.

Linxdatacenter приобрела участок земли площадью в 26 тыс. м2 в Москве по адресу Серебрякова, 8 с целью строительства ЦОДа на 4 тыс. стоек с офисными площадями для заказчиков. Планируется поэтапное увеличение энергетической мощности объекта до 50 МВт. Объем инвестиций в проект составит порядка $200 млн.

Ввод ЦОДа в коммерческую эксплуатацию намечен на начало 2024 г. ЦОД станет самым крупным из дата-центров компании и ее вторым объектом в Москве. Еще один ЦОД Linxdatacenter располагается в Санкт-Петербурге. Резервированные каналы связи, соединяющие объекты, позволят трем дата-центрам функционировать в единой инфраструктуре.

Новый дата-центр, как ожидается, позволит удовлетворить основные потребности в сфере облачных решений и colocation российских и международных компаний: обеспечение необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач; поддержка непрерывности деятельности; снижение бизнес-рисков за счет создания дополнительных возможностей по резервированию ИТ-инфраструктуры.

Проект нового дата-центра разрабатывается экспертами Linxdatacenter в сотрудничестве с международными партнерами РФПИ с учетом требований международных стандартов, включая Tier III, и актуальных технологических трендов, в том числе энергоэффективных решений.

Увеличение мощностей Linxdatacenter в Москве является стартом реализации инвестиционной стратегии компании по развитию бизнеса на территории России и наращиванию доли на рынке colocation, облачных сервисов и услуг связности. В рамках данной стратегии планируется дальнейшее расширение присутствия Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге, а также ввод новых площадок в других российских городах. Предполагаемый объем инвестиций на реализацию стратегии составит до $500 млн.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сказал: «Инвестиции в строительство крупнейшего центра обработки данных Linxdatacenter в Москве для дальнейшего развития ведущего облачного сервиса в России полностью отвечают стратегии РФПИ по поддержке роста цифровой экономики в РФ и развития соответствующей инфраструктуры. Новый объект поддержит рост бизнеса российских цифровых сервисов и ИТ-сектора в целом, будет широко востребован ведущими международными компаниями».

Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинга», сказал: «Мы следуем ранее утвержденной стратегии развития направления ЦОД. С учетом особенностей российского рынка данный проект усилит наше присутствие в Москве – ключевом на данный момент регионе с точки зрения сосредоточения клиентского спроса».

Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter, отметила: «Найденный участок для строительства нового ЦОДа оптимален по целому ряду параметров. Общая площадь земельного участка в собственности позволяет запланировать расширение в будущем, а расположение обеспечивает превосходную сетевую связность за счет близости к инфраструктуре нашей существующей площадки на ул. 8 Марта. Превосходная транспортная доступность и близость к крупным инфраструктурным объектам делают предложение Linxdatacenter уникальным для крупных российских и международных компаний. Полный контроль над строительным процессом и привлечение международных экспертов позволят спланировать и реализовать проект в соответствии с высокими международными стандартами в области управления дата-центрами, включая безопасность, энергонезависимость, удобство пользования для клиентов».