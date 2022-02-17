Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»

Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубокой аналитики АО ОХК «Уралхим». IDQ обеспечивает достоверность и качество данных для последующей аналитической работы, в том числе для построения обучения прогнозных моделей. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Informatica Data Quality предоставляет полный цикл управления качеством больших данных: анализ качества данных на уровне настраиваемых бизнес-процессов, поддержку требуемого качества данных, онлайн-мониторинг и отчетность. На качественных наборах данных текущего и прошедших периодов деятельности компании строятся аналитические дашборды, а также обучение прогнозных моделей, которые в дальнейшем используются сотрудниками компании для выработки и принятия решений. В России и странах СНГ решения Informatica предлагает компания DIS Group.

«Работа с большими объемами данных и создание цифровых сервисов на их основе – важный шаг, приближающий “Уралхим” к переходу в класс data-driven компаний. Для нас крайне важно, что все цифровые продукты компании будут создаваться на основе данных высокого уровня качества, а бизнес-подразделения получают возможность самостоятельно разрабатывать дашборды и прогнозные модели для дальнейшего принятия управленческих решений», – сказал Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации АО «ОХК «Уралхим».

«Цифровая трансформация превращает данные в один из ключевых активов компании, в связи с чем вопрос качества этих данных становится критичным. Управление качеством данных – не просто ИТ-задача. Это важная бизнес-задача, которая, тем не менее, решается только с помощью промышленных ИТ-инструментов, обеспечивающих весь цикл управления качеством Big Data», – отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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АО ОХК «Уралхим» – компания на рынке минеральных удобрений. В продуктовую линейку холдинга наряду со стандартными удобрениями (аммиачная селитра и карбамид) входят инновационные продукты, разработанные с учетом последних тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений.

DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий Informatica, KMS Lighthouse, NICE Actimize, Citrix, Arenadata и других, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.