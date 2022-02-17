«Азбука вкуса» использует data science в ценообразовании

«Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией GoalProfit. Она помогает предсказывать покупательский спрос на отдельные группы товаров в режиме реального времени, опираясь на большие данные. Модель ориентируется на такие драйверы спроса, как сезонность, промо-активность, уровни запасов, эластичность спроса по цене, ротация ассортимента и другие. При этом система учитывает затраты на переоценку магазина, более 40 правил ценообразования и данные о конкурентах. Об этом CNews сообщили представители GoalProfit.

Пилотный проект с GoalProfit стартовал в январе 2021 г., а в ноябре его начали масштабировать на все магазины сети. Эксперты «Азбуки вкуса» совместно с GoalProfit разрабатывали систему и тестировали гипотезы. Для создания платформы использовали более 10 млрд записей данных за два года, включая данные о товарах, магазинах, ценах, запасах и ассортиментах.

Цель «Азбуки вкуса» — автоматизировать формирование цен и перейти на принятие решений на основе данных. Скорость изменения цен на рынке, а также постоянные колебания покупательского спроса требуют перехода на более динамическое и дифференцированное ценообразование. Умный подход к ценообразованию позволяет сдерживать инфляцию и сохранять доступность продуктов для покупателей, не теряя при этом в продажах.

Помимо рекомендаций по изменению цены, платформа предлагает быстрый доступ к финансовым данным за несколько лет, интерфейс с возможностью формировать отчетность, модель прогнозирования спроса на основе исторических данных продаж, бизнес-процесс согласования цен между отделами, а также симулятор разных стратегий ценообразования. Low code-платформа проста в использовании и способна гибко подстраивается под пользователей без длительных циклов на разработку.