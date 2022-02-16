НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области

Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт» приступил к созданию экспериментальной зоны для движения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Соответствующее соглашение организация подписала с центром «Бирюч» компании ЭФКО. Речь идет как о физической, так и об информационной инфраструктуре, в основе которой – российская цифровая платформа для организации беспилотного воздушного движения «Небосвод».

Проект подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для организации бесконфликтного воздушного движения в интересах новых видов бизнеса, связанного с оказанием услуг с помощью беспилотных технологий.

В «большой авиации» за подобную навигацию участников воздушного движения отвечает система CNS (communication – «связь», navigation – «навигация», surveillance – «наблюдение»). Подобная система нужна и для дронов.

В основе проекта лежит цифровая платформа «Небосвод». Она представляет собой мобильное приложение, в котором владелец дрона – вне зависимости от функциональности беспилотника – может зарегистрировать свой аппарат и указать маршрут полета на цифровой карте области. Система согласует поданные данные с органами, выдающими разрешение на использование воздушного пространства, и информирует пользователя о возможности полета. В процессе полета пользователь обеспечивается необходимой метеорологической, аэронавигационной и геопространственной информацией. «Небосвод» принимает данные наблюдения за полетами беспилотного воздушного судна (БВС) и проверяет соответствие фактического полета согласованному плану.

Приложение позволит систематизировать и обезопасить движение всех беспилотников в регионе. Завершающий этап – разработка и согласование нормативной базы, которая затем может быть масштабирована на федеральный уровень.

Благодаря автоматизации процесс получения доступа к воздушному пространству может быть сокращен в 10 раз. Для сравнения: сегодня, чтобы получить официальное разрешение на проведение полетов, нужно собрать множество документов и ждать одобрения заявки от двух недель до месяца.

При создании пилотной зоны будут отработаны механизмы и процессы организации беспилотного воздушного движения, городской аэромобильности и транспортно-логистической связности населенных пунктов.

«Аэроскрипт» тестирует подобную систему в Ленинградской области и на Сахалине. В Санкт-Петербурге интерес к проекту связан с активным развитием городской аэромобильности: это полеты бортов малой авиации, в том числе санитарной, и беспилотных воздушных судов. На Сахалине – с природными особенностями ландшафта и труднодоступностью многих населенных пунктов. Белгородская область станет первой в России, где экспериментальная зона новой аэромобильности будет адаптирована к движению аэротакси, предназначенного для перевозки пассажиров.

«Организация беспилотного воздушного движения – сначала в Белгородской области, а затем по всей стране и, возможно, даже за ее пределами – один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков. Мы рады, что в лице компании «Аэроскрипт» нашли надежного партнера в этом направлении. Администрация Белгородской области также поддерживает эту идею, а значит, наш регион может стать одним из первых в России, где работа всех беспилотных летательных аппаратов будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но, главное, приблизит белгородцев к новому качеству жизни. Некоторые его элементы, как аэротакси, вплоть до последних лет могли казаться фантастикой. Но уже не сегодня-завтра могут стать такой же доступной услугой, как обычное такси или сервисы доставки продуктов», – сказал генеральный директор центра «Бирюч» Юрий Козаренко.

«Наши компании активно работают над технологиями в сфере организации беспилотного воздушного движения в рамках концепции RuSPACE. Компетенции позволяют сделать небо доступнее с учетом всех требований к безопасности полетов и информационно-коммуникационной защищенности. Совместно с ИЦ «Бирюч» мы проработаем технологические новшества, реализуем проекты для бесконфликтного воздушного движения, а также обозначим основные точки для усовершенствования нормативно-правовой базы», – сказал генеральный директор компании «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов.