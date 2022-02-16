AT Service восстановила работоспособность комплекса весогабаритного контроля на автодороге Ищерская – Червленная

AT Service (входит в «Лигу цифровой экономики») восстановила работоспособность поста весогабаритного контроля на автодороге Ищерская – Червленная в Чеченской Республике. Специалисты компании провели ремонт индуктивной петли, определяющей, что в зоне измерения появилось транспортное средство. Также AT Service осуществляет ежеквартальное техническое обслуживание объекта.

Автодорога Ищерская – Червленная является одной из основных транспортных артерий Чеченской Республики, она связывает Наурский и Шелковской районы с Грозным, по ней осуществляется сообщение с соседними регионами. На трассе реализован весогабаритный контроль, но из-за того, что некоторые водители нарушают правила перевозки грузов, оборудование одного из постов вышло из строя. Под нагрузкой сломалась индуктивная петля, определяющая, что в зоне измерения появилось транспортное средство.

Специалисты AT Service провели ремонтные работы, и уже меньше чем через месяц функциональность поста весогабаритного контроля была полностью восстановлена. Также с компанией был заключен годовой договор на оказание услуг по ежеквартальному техническому (регламентному) обслуживанию комплекса и, в случае необходимости, аварийно-восстановительным работам.

Пост контроля обеспечивает измерение весогабаритных параметров ТС без их остановки или снижения скорости и представляет собой высокотехнологичный комплекс из оборудования и программного обеспечения. Он включает в себя датчики измерения веса, датчики скатности и индуктивные петли – все это монтируется непосредственно в асфальтовое покрытие. На рамных опорах размещаются: камеры, распознающие номер транспортного средства; обзорные камеры, с помощью которых делаются общие фотографии ТС; датчики, определяющие габариты ТС; информационное табло для водителей. Специализированное ПО собирает и анализирует всю информацию, формирует результаты измерения весовых и габаритных параметров.

«Эффективно налаженная работа по весогабаритному контролю позволяет дольше сохранять качество дорожного полотна, а также увеличивает поступления в бюджет республики. В регионе действуют высокотехнологичные комплексы контроля, их необходимо своевременно обслуживать и ремонтировать. По данному направлению мы сотрудничаем с ведущими профильными специалистами, которые помогают нам быстро и эффективно решать поставленные задачи», – отметил Айнди Дакаев, заместитель начальника отдела сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

«Наша команда на протяжении многих лет успешно реализует в регионах России сложные инфраструктурные проекты, связанные с безопасностью – в том числе транспортной. Мы активно развиваем направление по ремонту и техобслуживанию постов весогабаритного контроля для их бесперебойного функционирования. Рады внести свой вклад в модернизацию дорожной инфраструктуры Чеченской Республики и надеемся на дальнейшее сотрудничество», – сказал Юрий Жарких, руководитель проекта в компании AT Service.