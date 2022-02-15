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«Ростелеком-ЦОД» открывает вторую очередь в дата-центре «Удомля»

ГК «Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске второй очереди центра обработки данных (ЦОД) «Удомля». Новые мощности на площадке в Тверской области уже доступны для клиентов.

Вторая очередь дата-центра — это четыре зала на 800 стоек общей мощностью 40 МВт. Специально для этого проекта «Ростелеком-ЦОД» построил новую волоконно-оптическую трассу для обеспечения наилучшей сетевой связности. Благодаря такой архитектуре сети заказчики могут создавать географически распределенные решения на нескольких площадках, например, с участием дата-центров компании в Москве и Санкт-Петербурге, а также использовать сервисы других дата-центров без дополнительных сложностей.

Новая очередь дата-центра простроена в соответствии с требованиями надежности уровня Tier III. Это означает, что все элементы инженерной инфраструктуры зарезервированы:(энерго- и холодоснабжение, телекоммуникационные трассы, системы пожаротушения и мониторинга. Таким образом, ЦОД «Удомля» может обеспечить бесперебойную работу размещаемых в нем ИТ-сервисов даже при ремонтных работах.

Заказчики дата-центра получат доступ к единому набору сервисов, представленных на всех площадках геораспределенной сети «Ростелеком-ЦОД»: размещение серверного оборудования (colocation), облачная инфраструктура (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) и сервисы, телеком-услуги, резервное копирование и DR, сервисы информационной безопасности и многие другие.

«Высокий спрос на мощности нашей площадки в Удомле подтверждает, что клиенты оценили все возможности роста на вычислительных мощностях в мегаЦОД “Удомля”, хотя изначально были настроены сдержано по отношению к площадке, удаленной от Москвы. Первая очередь полностью заполнена, 50% второй также зарезервирована клиентами», — отметил первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор «Даталайн» Юрий Самойлов.

ЦОД в Удомле был запущен в 2019 г. Проект предполагает расширение до пяти очередей общей емкостью 4 тыс. стоек. Строительство третьего модуля на 800 стоек будет запущено после реализации всех мощностей текущей очереди.

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