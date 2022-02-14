ВТБ внедрил решение для обработки электронных юридически значимых документов банка

В целях оптимизации бизнес процессов ВТБ разработал и внедрил технологию, которая позволила ускорить обмен, обработку и подписание юридически значимых электронных документов банка.

Новая разработка банка позволяет проводить автоматическую проверку электронных подписей, роботизировать маршруты согласования, организовать электронные архивы, а также автоматически распознавать электронные документы.

Внедрение позволило сократить время на обработку документов в два раза, а также повысить долю электронного хозяйственного документооборота.

ВТБ интегрировал новую систему с крупнейшими операторами электронного документооборота и обеспечил единый внутренний контур для работы сотрудников банка с юридически значимыми электронными документами, который соответствует всем необходимым требованиям по информационной безопасности.

Технология была разработана и внедрена за пять месяцев: произведена настройка, пилот и запуск процесса электронного подписания документов во внутренних системах банка.

«Внедрение этой системы – важный этап в реализации стратегии цифровой трансформации банка. В дальнейшем мы планируем полностью автоматизировать процесс документооборота внутри банка от поступления и проверки документов до их оплаты, что позволит нам ускорить наши внутренние процессы и снять с сотрудников задачи по выполнению стандартных рутинных операций», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«ВТБ активно ведет разработку и внедрение внутренних сервисов для сотрудников и руководителей банка на открытом технологическом стеке. Решение для обработки электронных юридически значимых документов банка на единой цифровой платформе обеспечивает автоматическое распознавание и верификацию документов, что значительно ускоряет документооборот банка и позволяет отказаться от бумаги», – сказал руководитель департамента технологического развития общебанковских систем – вице-президент Никита Рыбченко.