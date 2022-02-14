Navicon помогла коммерческому департаменту Clarins автоматизировать планирование продаж

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в российском подразделении Clarins систему планирования и анализа продаж Beauty Planning, построенную на базе технологий IBM Planning Analytics. Она полностью автоматизировала процесс формирования детальных планов продаж по каналам сбыта. Также пользователи получили возможность строить графики работы сотрудников, связанных с продажами и влияющими на их объем, учитывая задачи разных отделов компании. Руководители, в свою очередь, могут использовать систему как инструмент для оперативного реагирования на изменения и принятия решений при планировании и проведении план-факт анализа.

Clarins – производитель косметики и средств для ухода за кожей. Сейчас продукция компании представлена более чем в 150 странах, а число сотрудников превышает 8,5 тыс. Clarins уделяет большое внимание цифровизации своих бизнес-процессов. Так, руководство российского офиса приняло решение внедрить систему планирования продаж с целью автоматизировать этот процесс и сделать его более прозрачным, а также предоставить руководителям разных подразделений удобный инструмент для оперативного реагирования на внешние и внутренние изменения.

Проект был реализован вместе с системным интегратором Navicon. На базе решения IBM Planning Analytics ИТ-специалисты разработали интегрированную систему Beauty Planning. Она автоматизирует процесс формирования планов продаж Clarins, при этом детализируя их до дня, консультанта или конкретной точки продаж. Каждый план базируется на исторических данных о продажах с учетом промо-активностей, персональных планах конкретной сети или точки реализации продукции, планах консультантов. Детальные планы по мере их формирования консолидируются в режиме реального времени, формируется аналитика, необходимая менеджменту для принятия решений.

Также с помощью ИТ-решения пользователи могут формировать графики работы консультантов. Beauty Planning позволяет учесть сразу множество факторов: закрытие или открытие магазинов, собрания консультантов, работу в нескольких точках продаж в течение месяца, различные тренинги и маркетинговые мероприятия. Кроме того, команды Clarins и Navicon реализовали подсистему расчета бонусов консультантам.

На данный момент Beauty Planning интегрирована с мобильным приложением Beauty Report и предоставляет информацию о графиках работы и планах продаж более чем 500 пользователям.

«Новая система, внедренная совместно с Navicon, позволила специалистам коммерческого департамента на 40% сократить временные затраты на планирование, которое заключается не только в постановке детализированных планов по консультантам в точках продаж, но и составление их графиков работы, включая собрания, тренинги и другие активности. В итоге нам удалось получить дополнительные возможности, которые можно использовать для работы с партнерами и консультантами с целью достижения целей и KPI по продажам. Также система стала удобным инструментом для принятия решений при планировании и проведении план-факт анализа», – сказал Иван Наумов, бизнес-аналитик Clarins Russia.

«Без эффективного инструмента планирования продаж и операций сегодня не обойтись ни одной CPG-компании, и мы рады, что наша экспертиза в этой области оказалась полезной для Clarins. Здорово, что удалось вовлечь в работу все подразделения Clarins, связанные с коммерческой функцией. В связи с возможностями новой системы некоторые бизнес-процессы требовали изменений, и благодаря участию их владельцев эта задача была решена успешно», – отметила Мария Аверина, Head of Data Driven Solutions department, Navicon.