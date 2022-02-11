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УГМК-Телеком приступила к обслуживанию систем безопасности на рудниках Учалинского ГОКа

Компания УГМК-Телеком и Учалинский ГОК заключили договор на обслуживание систем безопасности, установленных на четырех месторождениях предприятия.

Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту Гайского участка связи УГМК-Телеком Вячеслав Гришкин рассказывает, что сотрудники компании в ежедневном режиме выполняют плановое техническое обслуживание, контролируют и обеспечивают бесперебойную работу систем безопасности, осуществляют выезд на заявки по неисправностям системы, диагностируют ее и предлагают решения по приведению системы в работоспособное состояние, осуществляют аварийные и плановые ремонты.

Специалисты компании обслуживают следующие системы – позиционирование горнорабочих и транспорта, аварийного оповещения и селективного вызова, а также систему передачи данных.

Система позиционирования состоит из специальных меток радиодоступа и антенн, которыми оборудованы шахты, а также индивидуального головного светильника, снабженного датчиками и номером. Информация о прохождении меток, поступающая горному диспетчеру через датчики, помогает, в случае возникновения опасности, определить примерный радиус местонахождения человека.

Система аварийного оповещения и селективного вызова также встроена в индивидуальный светильник работника предприятия, чтобы в случае чрезвычайной ситуации оповестить работников Учалинского ГОКа, об опасности с помощью звуковой и световой индикации.

Система передачи данных позволяет считывать данные карьерного и поверхностного транспорта, которые в режиме реального времени поступают на пульт диспетчера. Точки доступа системы установлены в местах работы погрузочно-разгрузочной техники, самосвалов и буровых машин.

«В ежедневном режиме при проведении планового технического обслуживания мы диагностируем неисправности систем, предлагаем решения по восстановлению их функционирования, осуществляем плановые и аварийные ремонты, также реагируем на заявки по неисправности. Задача наших специалистов – обеспечение полной работоспособности систем, от этого зависит безопасность сотрудников предприятия, работающих на объектах повышенной опасности», — сказал Вячеслав Гришкин.

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