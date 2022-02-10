«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS Robotics

Провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и отечественный разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса. Теперь умный робот-оператор возьмет на себя общение с юридическими лицами — заказчиками «Ростелекома».

Компании договорились о кратном расширении сотрудничества: помимо роботизированных коммуникаций с физическими лицами, принято решение о разработке и внедрении новых скриптов для работы с юридическими лицами крупного, среднего и малого бизнеса. Робот от VS Robotics будет также информировать корпоративных заказчиков «Ростелекома» о возникшей задолженности и уточнять сроки оплаты.

Сотрудничество «Ростелекома» и VS Robotics началось в 2018 г. За это время с применением роботизированной системы было обработано более 5 млн минут разговоров.

«Робот-оператор распознает речь человека, ведет реалистичный диалог любой сложности, обладает высокой скоростью обработки информации, фиксирует, а также контролирует качество и эффективность переговоров, выполняет входящие и исходящие вызовы. Правильное и своевременное применение этого инструмента способно значительно сократить расходы и переориентировать внимание операторов контакт-центров на индивидуальную работу», — сказал директор центра кредитного контроля ПАО «Ростелеком» Илья Курцев.

«Имеющийся опыт работы с “Ростелекомом” позволил нам масштабировать проект в кратчайшие сроки. Это решение легко можно развернуть в тех компаниях, откуда ежедневно совершается большое количество исходящих звонков, в любом контакт-центре, там, где важно качество переговоров и есть потребность в их автоматизации: от телемаркетинга до сферы взыскания», — отметил генеральный директор АБК Дмитрий Теплицкий.

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Voice Systems Robotics (VSR, VS Robotics) — бренд, основанный ООО «АБК» (входит в экосистему Сбера) в апреле 2020 г.

VS Robotics отвечает за развитие разработок компании в области речевых технологий.

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ПАО «Ростелеком» — российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.