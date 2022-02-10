CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

«Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс»

Специалисты «Лантер» (входит в группу «Ланит») реализовали возможность безналичной оплаты экскурсий и сувенирной продукции, установив специальные терминалы в ретропоезде «Рускеальский экспресс».

В туристическом поезде на паровозной тяге, ежедневно курсирующем по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, появились информационно-платежные терминалы. С их помощью пассажиры могут приобрести входные билеты в горный парк «Рускеала», оплатить прогулку по местности в конном экипаже, выбрать и заказать сувенирную продукцию с последующей доставкой к месту проезда, оплатить посещение фотокупе и другие услуги парка.

Каждый терминал оснащен большим мультисенсорным IPS-экраном, имеет дружелюбный интерфейс для выбора услуг и их оплаты. Решение обеспечивает прием всех типов платежных карт, а также популярных бесконтактных платежных инструментов. Каждая операция регистрируется в ФНС с помощью облачной фискализации платежей. Для оказания услуг в зоне неустойчивых коммуникаций специалистами «Лантер» внедрен механизм отложенного платежа и мониторинга неоплаченных услуг с одновременным оповещением проводников поезда.

Дополнительно платежные терминалы используются для демонстрации интерактивного познавательного и рекламного контента, что позволяет пассажирам узнать больше информации об их путешествии на экспрессе.

Виктор Кунях, руководитель отдела продаж компании «Лантер», сказал: «Мы не первый год занимаемся транспортными проектами и видим свою миссию в продвижении платежных решений в различные ниши, где требуется безналичный расчет. На сегодняшний день в поездах установлено более десяти устройств, ежемесячно через них проводится более пяти тысяч операций, что, несомненно, говорит об их востребованности и популярности у пассажиров. Более того, данные устройства имеют широкий спектр применения, они будут полезны как в торговых центрах, так и в розничных магазинах и супермаркетах, ресторанах быстрого питания, общих кассовых станциях, автоматах самообслуживания, отелях и музеях».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК

Казначейство не смогло купить «железо» с одобренной ФСБ криптозащитой

«Дом.РФ» поменяет «зоопарк» ПО на российское хранилище данных на основе необычных СУБД

«Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу

В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда

Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022