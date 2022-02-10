Группа «Самолет» оптимизирует управление поставками стройматериалов с помощью цифрового решения

Группа «Самолет» разработала и внедрила платформу S.Materials – единое цифровое пространство по управлению поставками материалов на объекты строительства. Благодаря работе системы точность поставок материалов в этом году составит 95%, а процесс взаимодействия компании с подрядчиками и поставщиками будет существенно оптимизирован.

В ближайшие годы при кратном росте строительных объектов компании решение S.Materials позволит наращивать объемы поставок без увеличения затрат на их сопровождение. Платформа является собственной разработкой группы «Самолет», по заявлению ее представителей, не имеющей аналогов на рынке. Девелопер планирует, что к концу года на нее перейдут 90% партнеров.

Цифровая платформа максимально оптимизирует процесс поставки материалов: 100% документооборота переводится в электронный формат, существенно сокращая сроки согласования и оплаты. В частности, система автоматически формирует заявки на оплату с указанием объемов и видов материалов в соответствии с условиями договора. Документ подписывается ЭЦП и поступает на согласование к девелоперу. Раньше только процесс формирования такого документа занимал у подрядчиков около 14 дней, цель «Самолета» – сократить данное время до одного дня. Кроме того, S.Materials позволяет партнерам компании отслеживать статус заявок и видеть, на каком этапе согласования они находится. Для работы с новой платформой не требуется никакого специального программного обеспечения и дополнительных навыков сотрудников.

В будущем группа «Самолет» планирует запустить автосогласование поставок: если заявка полностью соответствует позициям, ценам и объемам, указанным в договоре, она будет согласовываться автоматически. Запустить данную функцию компания планирует уже к концу года.

«Главная цель создания S.Materials – оптимизация процесса поставок материалов на стройку и обеспечение их 100% своевременности. Группа «Самолет» активно растет, увеличивая количество регионов присутствия и объемы стройки. В перспективе 5-7 лет мы планируем кратно масштабировать бизнес, а, значит, должны максимально оптимизировать и оцифровать производственный процесс там, где это возможно, для того, чтобы сделать его предельно эффективным без существенных дополнительных затрат, например, на увеличение штата. Мы считаем S.Materials перспективной платформой: только за первый месяц работы 25% заявок на оплату компании прошло через систему. Наша цель – максимальная автоматизация данного направления и перевод на платформу 90% подрядчиков к концу 2022 г.», – сказал Павел Гуштюк, директор по цифровым продуктам группы «Самолет».