Familia автоматизировала маркировку товаров в партнерстве с «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» помогла сети магазинов Familia запустить интеграцию с единой национальной системой «Честный знак». Благодаря модулю внутри ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, информация обо всей продукции ритейлера автоматически попадает в базу госрегулятора, а бизнес получает максимальную прозрачность и прослеживаемость всех товаров от поставщика до продажи на кассе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Familia — федеральная сеть off-price, объединяющая свыше 390 магазинов в более чем 100 крупнейших городах страны. У ритейлера мало однотипных позиций: практически каждая закупка – это новые товары, ассортимент очень широкий и разнообразный. Каждый предлагаемый покупателю товар в соответствии с требованиями госрегулятора должен быть промаркирован и внесен в национальную систему «Честный знак». Чтобы автоматизировать все операции и обеспечить прослеживаемость товара, компания обратилась к ГК «Корус консалтинг», с которой ранее внедряла ERP-систему Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Перед проектной командой стояла задача проработать технологическую сторону интеграции с «Честным знаком» и автоматизировать рекомендуемые госрегулятором ЦРПТ процессы.

Эксперты «Корус консалтинг» организовали учет движения маркированных позиций, разработав для этого модуль интеграции внутри контура ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012. Инструмент автоматизировал все процессы, связанные с маркировкой: от эмиссии кодов до их учета при розничной реализации — все это как для российских, так и для импортируемых товаров.

Сейчас решение охватывает работу практически со всеми категориями продукции, подлежащей обязательной маркировке: обувью, одеждой, парфюмерией. В ближайшее время к ним добавятся и те категории, маркировка которых лишь выходит из этапа эксперимента — например, бутилированная вода.

Специалисты «Корус консалтинг» продолжают оказывать техподдержку и развивать систему в соответствии с новыми требованиями госрегулятора. В планах — адаптировать модуль для работы с ЭДО, а также интегрировать его с системой маркировки Белоруссии. Таким образом, в ближайшее время решение будет подключено ко всем необходимым внешним и внутренним системам.

«Автоматизации работы с маркировкой помогла нам не просто выполнить требование законодательства, а обеспечила глубокую прослеживаемость всей нашей продукции – от начала и до конца цепочки поставок. Теперь мы видим, когда была закуплена конкретная единица товара, где она находилась на всем пути, и в каком из магазинов была продана. Это полная прозрачность нашего бизнеса и, как следствие, повышение качества данных, необходимых для повышения эффективности и принятия верных управленческих решений», — отметил Алексей Волков, директор по ИТ Familia.

«Российский ритейл системно работает над повышением прозрачности и скорости ключевых процессов. И мы рады, что технологии становятся ключевым инструментом для достижения этих целей. Реализовать подобный проект невозможно лишь усилиями консультантов. И проект Familia — пример того, как слаженная работа внешней команды и специалистов заказчика помогает глубоко понять процессы и создать оптимальное решение для бизнеса», — отметила Мария Кадисон, руководитель проекта департамента Microsoft ERP ГК «Корус консалтинг».

Дополнительная информация:

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.