Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями

Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение построено в парадигме no-code для максимально быстрого внедрения и эффективного обучения сотрудников работе с ним.

По данным Verified Market Research (VMR), объем мирового рынка программного обеспечения для управления знаниями составил $22,45 млрд в 2020 г. и, по прогнозам, достигнет $58,81 млрд к 2028 г., увеличившись в среднем на 12,5% в период с 2021 по 2028 г. Причем его динамике будут способствовать такие факторы как сокращение времени обработки вызовов, улучшение управления, сокращение времени обучения и повышение удовлетворенности клиентов. Среди ключевых заказчиков этого рынка называются государственный сегмент, производство, финансы и страхование, фармацевтика и медицина, ИТ и телекоммуникации, электронная коммерция и другие.

Сегодня на российском рынке систем управления знаниями представлены такие продукты как Gridnine (Jira), КMS Lighthouse, Confluence, Bitrix24, Minerva, причем только последние два являются отечественными решениям. База знаний Crafttalk KMS вобрала в себя лучшие свойства, представленные у конкурентных продуктов, и основана полностью на российской технической экспертизе, утверждают в Crafttalk.

«В платформе Crafttalk блок базы знаний всегда был одним из ключевых для организации совместной работы операторов колл-центров и искусственного интеллекта. Именно он помогает оперативному качественному обучению бота и эффективным ответам. В какой-то момент, благодаря обратной связи от наших крупных корпоративных клиентов, мы осознали, что наш продукт интересен как отдельное решение в сегменте корпоративных систем управления знаниями. Для этих целей Crafttalk был серьезно доработан, и мы выводим его на рынок Knowledge management systems на новом технологическом уровне», – сказал Михаил Сбитинков, технический директор и сооснователь компании Crafttalk.

Решение Crafttalk KMS для управления знаниями представляет собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Предприятия могут использовать его как верифицированный омниканальный источник знаний по всем необходимым вопросам (внутренние процедуры компании, HR-информация, база знаний для ИТ, бизнес-процессы, информация о проектах, быстрый доступ к информации через чат, рассылки новостей, необходимый рабочий инструмент для корпоративного колл-центра и текстового помощника на базе искусственного интеллекта).

В решении данные и информация консолидируются и структурируется, что позволяет каждому члену команды оперативно находить необходимую информацию, быстро погружать в нужную тематику новых сотрудников, а также легко обмениваться информацией с отдельными лицами как внутри компании, так и за ее пределами, если это необходимо и одобрено политикой информационной безопасности.

Особенности базы знаний Crafttalk: интерфейс, построенный по принципу wiki. При поиске по ключевым словам пользователям не надо открывать каждую найденную статью, релевантный сниппет из материала подсвечивается в уже открытом окне рядом. Интерфейс позволяет использовать статьи базы знаний сразу из пространства редактора, и не требует переключения на другие системы. В интерфейс встроен поиск с механизмом исправления вероятных грамматических ошибок пользователей; интуитивно понятный графический редактор сценариев (скриптов) для операторов или ботов. Наглядные блок-схемы, реализованные в технологии no-code, помогут сотрудникам создать самые сложные сценарии разговора или продажи без привлечения профильного специалиста; центр уведомлений со встроенным механизмом разграничения доступа и настроек рассылок. Любая база постоянно пополняется. Центр уведомлений поможет донести информацию об изменениях до всех заинтересованных сотрудников. Более того, в инструменте заложены такие функции как обязательное уведомление, отметка об ознакомлении сотрудника с полученной информацией, возможность открытия диалога по спорному изменению или для получения уточнений от автора. Диалоги автоматически становятся историей данной правки с закреплением авторства, чтобы всегда можно было понять их причину, инициатора и исполнителя; доступ к базе знаний через мессенджер или чат. Облачная технология Crafttalk позволяет пользоваться корпоративной базой знаний прямо в чате мессенджера. Эта функция удобна для сотрудников, находящихся вне офиса, а также для операторов или голосового помощника, ведущих диалог с клиентом или сотрудником в мессенджере. Нет необходимости переключаться в другие системы, интеграция базы знаний выводит варианты ответа прямо в чат; омниканальный инструмент автоматической верстки и шеринга статей. В базу данных Crafttalk встроен интуитивно понятный визуальный редактор верстки статей в технологии markdown. Он позволяет без дополнительной подготовки верстать статьи в легко читаемом виде: с красивыми заголовками, шрифтами, иллюстрациями и пр. Редактор настроен таким образом, что статья автоматически подстраивается под интерфейс получателя (веб-браузер, мессенджер, электронная почта и пр). Отдельно отметим, что статьи создаются сразу с сохранением разметки для обучения ИИ-бота и формирования сценариев диалога бота, если это необходимо.

Решение легко интегрируется с уже существующими базами знаний компаний и другими корпоративными системами. Существует возможность Single Sing-On (SSO) авторизации для облегчения интеграции решения с существующим ИТ-ландшафтом предприятия.

Вся функциональность обновленной базы знаний полностью доступна текущим пользователям платформы Crafttalk, работающим с облачной версией решения.