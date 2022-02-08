Машина виртуализации «Скала^р МВ» прошла тестирование интегратором «Газинформсервис»

«Скала^р» объявила об успешном завершении тестирования машины виртуализации «Скала^р МВ» на соответствие требованиям крупных корпоративных ЦОДов, в том числе в области информационной безопасности. Испытания провел системный интегратор «Газинформсервис» в партнерстве с компанией Rubytech.

В ходе тестирования проверена работа машины виртуализации «Скала^р МВ» – преднастроенного вычислительного комплекса, предназначенного для создания надежной горизонтально-масштабируемой среды виртуализации и инфраструктуры виртуальных рабочих мест пользователей.

Машина виртуализации проанализирована на соответствие 26 критериям, таким как использование двухфакторной аутентификации при удаленном доступе, отказоустойчивость, управление доступом к программно-аппаратным ресурсам, разграничение прав доступа, шифрование данных и другим. Кроме того, проверена совместимость «Скала^р МВ» и ее компонентов с операционной системой «Ред ОС» и большинством применяющихся сегодня комплексов безопасности.

По итогам апробации машина виртуализации «Скала^р МВ» признана соответствующей требованиям для высоконагруженных систем в области кибербезопасности и защиты информации. Ключевыми преимуществами машины названы качественно реализованные механизмы подсистем управления доступом, регистрации и учета, наличие встроенной системы резервного копирования и восстановления, а также шифрование конфиденциальных данных при их передаче по незащищенным каналам связи на базе отечественного криптоалгоритма. В результате «Газинформсервис» рекомендовал использовать «Скала^р МВ» в дата-центрах.

Машина виртуализации «Скала^р МВ» прошла экспертизу Торгово-промышленной палаты и включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Универсальные вычислительные комплексы «Скала^р» созданы для решения задач цифровой трансформации и технологической независимости. Поэтому мы уделяем особенно пристальное внимание безопасности, гарантируя заказчикам экстремальную устойчивость. Наши продукты разработаны с учетом требований к защите данных в государственных информационных системах до 1 класса и системах персональных данных до 1 уровня защищенности. Успешное прохождение тестирования при участии Rubytech и «Газинформсервис» вновь подтверждает их соответствие самым актуальным требованиям ведущих отечественных корпораций и нормативным стандартам в области ИБ», — сказал генеральный директор «Скала^р» Виктор Урусов.

«Результаты испытаний подтвердили высокую надежность и отказоустойчивость линейки продуктов «Скала^р», их гибкость и возможность адаптации под различные задачи заказчиков. Поэтому мы готовы рекомендовать продукты компании для построения и модернизации ИТ-инфраструктуры в крупных корпорациях с повышенными требованиями к уровню информационной безопасности», — сказал директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервиса» Роман Пустарнаков.