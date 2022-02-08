«Heineken Россия» внедрила BI-модуль для повышения эффективности работы полевых команд

С помощью аналитических инструментов на базе Microsoft Power BI компания сможет получать оперативные данные для анализа и повышения результативности работы полевых команд по всей стране.

Большую роль в развитии бизнеса российского подразделения Heineken играет результативная работа торговых представителей. У полевых команд есть различные KPI: количество посещенных точек, качество работы этих точек, качество выкладки, работы холодильного оборудования и другие показатели, которые нуждаются в наблюдении и анализе. Для повышения эффективности оперативной работы компания приняла решение перенести работу с данными в единый аналитический контур, а для обработки этой информации внедрить новые BI-инструменты. Они были построены на стеке инструментов Microsoft, в частности, SQL Server и локального Power BI.

Особенность проекта состояла в том, что будущие пользователи отчетов работают по всей стране – от Калининграда до Владивостока – и, соответственно, в разных часовых поясах. Например, в одном из них день уже заканчивается, в другом начинается, и к тому времени все данные первого часового пояса должны быть обработаны и доступны для второго. Поэтому требования к длительности подготовки данных и отчетов, которые требовалось учесть при внедрении цифрового решения, были достаточно жесткими.

«Развитие компании, особенно в нестабильное время, возможно лишь с опорой на данные. Новый аналитический модуль позволит нам вывести управление качеством работы в торговых точках на новый уровень. С помощью мобильной аналитики компания и команды могут самостоятельно отслеживать достижение нужных показателей и целей, видеть историю взаимодействия с конкретной торговой точкой и управлять ее потенциалом, контролировать выполнение контрактных условий сетями», – отметил Владимир Болотин, менеджер по развитию BI систем, Heineken в России.

Проект был реализован при поддержке системного интегратора Navicon. Директор проектов Pharma&FMCG в компании Navicon Максим Озеров отметил, что для оперативности подготовки отчетов была проведена работа по оптимизации расчетов с учетом географии и количественной представленности команд для поддержания высокой скорости и производительности аналитической системы.

О компании Heineken

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» - российское подразделение голландского концерна Heineken N.V. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда была приобретена первая пивоварня в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день Heineken принадлежит семь пивоварен на территории России.

О компании Navicon

Компания выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий.