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Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan

Пивоваренная компания Carlsberg совместно с консалтинговой компанией Advanced запустила решение для прогнозирования и анализа затрат на сырьё и упаковочные материалы на базе облачной платформы для интегрированного планирования Anaplan. Главная цель проекта – выстроить единый интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы. С помощью Anaplan сокращается время на процесс планирования, повышается уровень детализации данных, увеличивается качество и скорость принятия управленческих решений.

Цифровая трансформация бизнеса и интеграция функций являются важным направлением развития, которое стало еще актуальнее в условиях пандемии COVID-19 и непрерывно изменяющихся рыночных предпосылок. Одной из важнейших инициатив, помогающих компании эффективно планировать в условиях новой нормальности, стал проект по автоматизации процесса планирования материальной себестоимости.

«Проект был направлен на создание регионального автоматизированного инструмента по расчету материальной себестоимости, создание единого хранилища данных по пяти странам и автоматизированного факторного анализа. Также были настроены модели расчета прогнозных закупочных цен по ключевым категориям и автоматизирован ряд вспомогательных отчетов. Проект позволил сократить продолжительность процесса и минимизировать вероятность ошибок. На текущий момент руководство региональных финансов признало проект успешным, активно обсуждаются направления дальнейшего развития модели», – сказал Анатолий Музалёв, руководитель группы контроллинга по направлению «Закупки» региона Центральная и Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group).

В ходе проекта было создано кастомизированное решение с учётом особенностей бизнеса Carlsberg. Реализована функциональность прогнозирования цен для ключевых категорий ТМЦ, настроен модуль управления предпосылками и расчёта прямой себестоимости, автоматизирован процесс финансового закрытия месяца. Это позволило значительно повысить точность и надёжность прогнозов, сократить время на их создание, сделать процесс прозрачным для всех участников, визуализировать ключевые драйверы изменений материальной себестоимости и выявить дополнительные возможности для оптимизации.

Обеспеченная отсутствием программирования гибкость платформы и agile-подход к ведению проекта позволили реализовать его за 5 месяцев. В марте 2021 г. была проведена первая установочная встреча, а уже в августе команда Carlsberg перешла на планирование материальной себестоимости в Anaplan. В сентябре того же года впервые автоматически был сформирован годовой бюджет. Традиционные решения позволяют реализовывать подобные задачи в срок до 12 месяцев и больше.

По словам Анастасии Пылёвой, руководителя проекта внедрения Anaplan в команде Advanced, успешная реализация проекта во многом обусловлена подходом создания решения совместно с командой бизнес-экспертов заказчика, вовлечённых в проект с самого начала, что позволило сформулировать актуальные требования к функциональности, создать удобный для пользователей интерфейс и упростить переход на новый инструмент.

Благодаря возможностям платформы Anaplan хранить данные для расчетов в максимальной детализации, на их основе в системе реализован блок по автоматическому расчету детального факторного анализа по всем целевым показателям. Данные факторного анализа используются для принятия управленческих решений и подготовки различной отчетности как на персональных информационных панелях прямо в рабочем пространстве Anaplan, называемых dashboards, так и в виде выгрузок в различных форматах: Excel, PDF, CSV, TXT.

«Проект, который мы реализовали совместно с компанией Advanced, не случайно назван «Компас». У «Балтики» широкий ассортимент, 8 производственных площадок в России, а затраты на сырьё и упаковочные материалы – важный аспект нашего бизнеса. Уровень неопределённости, вызванной внешними экономическими факторами, в этой области велик, и для принятия эффективных решений по управлению прибыльностью компании нам был нужен одновременно гибкий и надёжный инструмент по прогнозированию и анализу затрат на сырьё и упаковку. При этом мы заинтересованы в использовании общей модели для пяти стран кластера Восточная Европа (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Азербайджан), что значительно упрощает работу региональных команд, отвечающих за финансы и закупки. Учитывая наш предыдущий позитивный опыт разработки модели расчета сводного P&L в Anaplan, мы были уверены, что второй проект в партнёрстве с Advanced также будет реализован успешно. В итоге проектная команда сработала отлично, мы получили новую модель в срок, и я уверена, что на базе этой модели мы сможем продолжить оптимизацию процессов финансовой поддержки в странах нашего присутствия», – отметила Елизавета Палицына, директор по контроллингу операционной функции региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group).

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