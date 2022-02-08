Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»

Компания «Неолабс», резидент Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), перевела оборудование Международного аэропорта Уфы с иностранной платформы на отечественную. Система «АИСТ» ускорила обработку данных пассажиров на стойках регистрации на 15-30%. К ней уже подключены приложения 13 авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, FlyDubai, Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines и другие. Количество зарегистрированных пассажиров достигает 3000 человек в сутки. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Платформа «АИСТ» помогает экономить бюджет на закупку нового оборудования и стоек, а также оптимизирует работу персонала, позволяя в одной программе регистрировать пассажиров любой авиакомпании на любой стойке регистрации, без перезагрузки системы под каждую авиакомпанию. Решение российской компании обеспечивает безопасность и сохранность персональных данных пассажиров на территории страны, а также позволяет при работе с зарубежными поставщиками дорабатывать платформу по запросу аэропорта, оказывать поддержку и работать с документацией на русском языке.

Переход на отечественную платформу «АИСТ» помогает аэропорту Уфы соответствовать политике импортозамещения, снижает зависимость критических систем от иностранного оборудования. Решение компании «Неолабс» не зависит от курса доллара, как зарубежные аналоги, что существенно экономит средства аэропорта. Время обслуживания после перехода сократилось на 15-30% в зависимости от необходимых операций и конкретного пассажира. Мировыми конкурентами компании являются производители SITA (Швейцария), Amadeus (Испания) и RESA (Франция).

«Ввиду нестабильной экономической ситуации в мире, внедрение иностранных платформ оказалось экономически невыгодным для аэропорта “Уфа”. Помимо финансовой, всегда существовала еще одна важная проблема – сложная и долгая коммуникация технического персонала с производителем, замедляющая процессы аэропорта. Мы долго ждали отечественное решение на рынке, которое исключит ограничения, накладываемые на технические службы аэропорта и финансовую составляющую в целом. Как только компания “Неолабс” объявила о создании альтернативной платформы, решение о ее внедрении было принято сразу», – сказал Айнур Курбангулов, начальник службы ИТ и связи Международный Аэропорт «Уфа».

В конце декабря 2021 г. проект «АИСТ» получил сертификат по результатам прохождения акселератора ФРИИ и Минцифры — рекомендательный документ для компаний, планирующих использование или внедрение цифровых решений в области новых коммуникационных интернет-технологий в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России».

Справочная информация

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 г. и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда – поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3200. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 г. выручка резидентов превысила 160 млрд руб. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров.

«Международный аэропорт Уфа» – один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в России. Входит в десятку ведущих аэропортов страны. Имеет три терминала, один из которых был построен и открыт в начале 2021 г., за счет чего пропускная способность увеличилась до 4 млн человек в год.

«Неолабс» - компания в области автоматизации пассажирских сервисов в аэропортах России и СНГ. Решения компании внедрены более чем в 30 аэропортах. Является резидентом Фонда «Сколково».