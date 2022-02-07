«Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов

Специалисты «Северсталь диджитал» совместно с персоналом Центра технологического развития Upstream и металлургического производства Череповецкого металлургического комбината разработали модель управления влажностью агломерационной шихты. Решение реализовано на агломашинах №10 и 11 в агломерационном цехе №3 Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Алгоритм позволил снизить колебания влажности шихты более, чем в два раза, увеличивая таким образом производительность оборудования, а также произвести дополнительный объем годного агломерата (прирост составил 2-8%, в зависимости от характеристик сырья) и повысить качество его спекания.

«Цифровые инструменты, которые мы внедряем в традиционную технологическую цепочку, позволяют нам повышать производительность, эффективно использовать собственное сырье, принимать решения, исключив человеческий фактор. Уже сейчас мы видим ощутимый эффект от использования цифровых помощников. Так, экономический эффект от применения новой модели на двух агломашинах составил более 100 млн руб. Отмечу, что контроль показателя влажности важен с точки зрения работы газоочистного оборудования и расхода топлива», – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Ранее расход воды в окомкователях контролировал оператор агломашины, однако точно и оперативно его рассчитать было довольно сложно, что приводило к постоянным перепадам влаги до +/- 0,5%. Благодаря алгоритму, разработанному специалистами «Северстали», необходимая влажность шихты обеспечивается более точно и оператору не нужно производить регулярные ручные расчеты. Ему достаточно лишь задать целевую влажность в системе управления агрегатом в соответствии с требованиями технологического процесса.

«В компании «Северсталь» растет количество агрегатов, которые управляются цифровыми решениями, созданными на основе дата-сайенс подхода. Модель, которую мы внедрили в агломерационном цехе №3 – это хороший пример того, что можно достичь существенного прироста производственных показателей без значимых инвестиций в оборудование, но с использованием синергии команд профессионалов цифровизации и производства. Мы уверены, что это не последнее решение в Upstream, и в этом году нас ждут не менее успешные мероприятия, которые принесут значительное улучшение в производственную цепочку как в производительности, так и в снижении издержек», – сказал директор по развитию цифровых технологий «Северстали» Борис Воскресенский.