Программное решение для банкоматов M3 ATMvideo «ЛАН АТМсервис» внесено в Единый реестр отечественного ПО

Компания «ЛАН АТМсервис» (входит в группу ЛАНИТ) зарегистрировала собственную разработку для устройств самообслуживания в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Программно-аппаратный комплекс M3 ATMvideo — это комплексное решение для повышения уровня безопасности банкоматов. Оно включает в себя систему видеонаблюдения, позволяющую дистанционно и круглосуточно отслеживать все события в зоне устройств самообслуживания.

Решение использует базу данных финансовой организации, сервер и специальное ПО, взаимодействующее с ним. В банкомат встроены две-четыре камеры, а также видеорегистратор, который сохраняет информацию на собственный жесткий диск для обращения к ней в случае поломки. Все связанные с банкоматом действия фиксируются на сервере и жестком диске. Как результат – в случае проведения специалистами банка претенциозной работы M3 ATMvideo позволяет сопоставить видеоряд и логи, используя для этой цели единый архив.

«Наше решение поможет банкам в борьбе с мошенничеством, вандализмом, взломами, а также в работе со спорными ситуациями между банком и клиентом. Важно, что передача информации и сигналов о подозрительных операциях происходит в режиме реального времени», – сказал Дмитрий Ахтанин, руководитель направления по развитию ПО и решений по безопасности «ЛАН АТМсервис».

В Единый реестр отечественного ПО также внесены программные продукты M3 Operation, M3 ATM Monitoring System, LanATM-I.