Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России

В начале 2022 г. завершилась интеграция медицинской информационной системы (МИС) «Реновацио» и облачной платформы N3.Health в части сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК). Решение N3.Health, разработанное компанией «ЭлНетМед», обеспечивает участникам рынка частной медицины передачу сведений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Теперь пользователи МИС «Реновацио» могут оперативно взаимодействовать с федеральным уровнем и передавать в ЕГИСЗ данные о случаях медицинского обслуживания пациентов, как предписывает действующая в отрасли нормативная документация (постановления Правительства России № 555 и №852). Кроме того, клиникам, использующим МИС «Реновацио» и подключившим модуль ЕГИСЗ, доступен оперативный обмен медицинскими данными с клиниками-партнерами и филиалами.

МИС «Реновацио» разработана петербургской компанией «Реновацио софт» и предназначена для сбалансированного управления всеми ресурсами лечебно-профилактического учреждения. Это современное SAAS/OnPremise-решение для эффективной и качественной работы частных клиник разной специализации и размера. На сегодняшний день МИС «Реновацио» используется в медучреждениях в 42 регионах России. Клиентами являются более 500 клиник на территории России и странах ближнего зарубежья, оказывающих медицинские услуги 300 тыс. пациентам в год.

Разработчик платформы N3.Health – компания «ЭлНетМед» – подразделение компании «Нетрика медицина» в сегменте коммерческой медицины. Компания создает сервисы цифрового здравоохранения для частных клиник на основе интеграционной платформы N3.Health.

«ЭлНетМед» является официальным «оператором иной информационной системы», уполномоченным Минздрава России для размещения сведений об оказанной медицинской помощи в ЕГИСЗ в соответствии с действующим законодательством.

«Интеграция с системой ЕГИСЗ – это не только определенный этап в развитии нашего продукта, но и важный шаг в сторону внедрения стандартизации обслуживания пациентов в соответствии с требованиями Минздрава России для клиник, использующих нашу информационную систему. Со своей стороны мы продолжим добавлять другие возможности интеграции с платформой N3.Health и компанией “ЭлНетМед”, сотрудники которой принимают активное участие и оказывают неоценимую помощь в процессе разработки», – сказал директор по развитию компании «Реновацио софт» Дмитрий Иова.