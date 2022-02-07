Пользователи «1С» могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке

Пользователям программ «1С:Розница 8», «1С:Рабочее место кассира» и «1С:Мобильная касса» стал доступен новый способ оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). В ближайшее время сервис станет доступен и в других решениях системы «1С:Предприятие 8». Это решение создано совместно с компанией «Пэймастер» и ККБ.

В программах «1С» реализован сценарий оплаты по СБП с использованием динамических QR-кодов: в момент покупки программа «1С» создает QR-код на оплату чека; продавец выводит QR-код на экран своего компьютера, дисплей покупателя или распечатывает его; покупатель сканирует QR-код через мобильное приложение своего банка и производит оплату, деньги мгновенно зачисляются на счет продавца.

Достаточно заключить договор на СБП с «Пэймастер», чтобы получить параметры подключения, а настройка сервиса в программе «1С» займет несколько минут.

При этом СБП через сервис «Пэймастер» в программах «1С» позволяет принимать оплату, выполнять возврат и впоследствии производить сверку взаиморасчетов, имея счет в любом банке. Открытие нового расчетного счета не потребуется.

Комиссия за операции в СБП через «Пэймастер» составляет 0,4% или 0,7%. Кроме того, до 1 июля 2022 г. действует программа компенсации со ставкой 0% для МСБ.