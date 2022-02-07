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ПО Tionix VDI Security получило сертификат соответствия ФСТЭК России

«Тионикс», российский разработчик и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, провела успешную сертификацию программного обеспечения «Защита виртуальных рабочих столов Тионикс» (Tionix VDI Security) в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).

Сертификация Tionix VDI Security открывает новые возможности для использования продукта в любых информационных системах, в которых обрабатываются данные ограниченного доступа, включая государственные информационные системы и системы обработки персональных данных. Сертификат соответствия ФСТЭК России №4489 от 21 декабря 2021 г. удостоверяет, что продукт позволяет защитить от несанкционированного доступа и соответствует требованиям технических условий, а также «Требованиям по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утвержден приказом ФСТЭК России №76 от 2 июня 2020 г.) для четвертого уровня доверия.

Специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации подтверждают, что Tionix VDI Security реализует большинство функций безопасности, необходимых по требованиям о защите информации.

Согласно сертификату, Tionix VDI Security может применяться для защиты информации от несанкционированного доступа в государственных информационных системах 1 класса защищенности, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, на объектах критической информационной инфраструктуры первой категории значимости, а также в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня их защищенности.

Tionix VDI Security представляет собой решение для защищенного терминального подключения пользовательских рабочих мест к корпоративной ИТ-инфраструктуре. Отличительной особенностью Tionix VDI Security является универсальность. Продукт может работать практически на любом клиентском устройстве: от специализированного тонкого клиента (терминала) до домашнего компьютера. При этом обеспечивается удаленное и безопасное подключение как к рабочим столам виртуальных машин, функционирующих в центре обработки данных, так и к рабочим столам пользовательских персональных компьютеров, которые физически находятся в офисе компании. Кроме того, Tionix VDI Security позволяет одновременно работать с различными сегментами вычислительной сети с разными требованиями по безопасности, при этом гарантируется невозможность передачи информации между такими сегментами.

«Мы очень внимательно относимся к процессу сертификации наших продуктов. Благодаря тому, что наши решения включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют требованиям безопасности информации, они успешно используются как коммерческими клиентами, так и государственными заказчиками. Сейчас ФСТЭК России подтвердил соответствие требованиям регулятора очередного нашего продукта — Tionix VDI Security, который помогает организовать безопасный доступ из любого места как к рабочим столам виртуальных машин центра обработки данных, так и к персональному офисному компьютеру, работающему под управлением Windows или Linux», — сказал генеральный директор «Тионикс» Антон Петров.

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