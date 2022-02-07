Okdesk помог facility-оператору 3Dplus вдвое увеличить клиентскую базу

Facility-оператор 3Dplus, внедрив help desk систему Okdesk, автоматизировал комплексную эксплуатацию более 2000 объектов коммерческой недвижимости. Благодаря облачному ИТ-решению, его интеграции с Power BI и системами заказчиков, компания вдвое увеличила клиентскую базу, сделав процессы эксплуатации прозрачными и эффективными. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Изначально компания 3Dplus вела учет клиентских заявок по вопросам эксплуатации объектов коммерческой недвижимости в Excel. Для выставления счетов и управления другими процессами эксплуатации использовала «Битрикс24».

По мере развития бизнеса в 3Dplus осознали, что для автоматизации всех процессов сервиса и выездного обслуживания «Битрикс24» не подходит. Поэтому руководство компании решило внедрить специализированную систему класса field service management и help desk.

Благодаря Okdesk компания исключила потерю клиентских заявок, разгрузила каналы коммуникации с заявителями, автоматизировала процесс распределения обращений на исполнителей с учетом их загруженности и местонахождения объекта обслуживания.

У выездных сотрудников появилось полноценное мобильное рабочее место. С помощью приложения от Okdesk выездные специалисты выполняют все необходимое: видят историю эксплуатации объекта, его адрес и график работы, контакты заявителя, чек-лист по заявке, прикрепляют фотоотчеты, фиксируют перечень платных активностей и формируют необходимые закрывающие документы.

3Dplus интегрировал Okdesk с системами заказчиков. Теперь компания может взаимодействовать с клиентами в едином окне. А интеграция Okdesk с Power BI позволяет удобно рассчитывать себестоимость работ и зарплаты сотрудников, формировать необходимые аналитические отчеты.

«Help desk система для автоматизации выездного сервиса Okdesk позволила нам повысить уровень предоставления услуг и расширить их перечень. Выстроенные процессы и возможность в рамках SLA практически мгновенно выполнять работы на местах за счет распределения заявок на карте позволили вдвое увеличить клиентскую базу и оптимизировать расходы на логистику», - отметил основатель и генеральный директор 3Dplus Давид Тащян.

«Проект в 3Dplus подтверждает, что комплексная автоматизация процессов выездного сервиса и техподдержки с помощью специализированных help desk решений приносит серьезные результаты. Фактически подобные решения для сервисных компаний становятся фундаментом роста бизнеса и эффективности», - отметил коммерческий директор и сооснователь Okdesk Кирилл Федулов.