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Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus

В рамках развития проекта по созданию единой точки авторизации пользователей в приложениях и на сайтах концерна Volkswagen Group Rus компания «Синимекс» произвела работы по повышению производительности и масштабированию решения и добавила в систему новую функциональность. Об этом CNews сообщили представители компании «Синимекс».

Многие продукты и приложения компании Volkswagen Group Rus требуют от клиентов прохождения авторизации. Для удобства пользователей ранее была создана единая точка входа и регистрации, изменения персональных данных для всех продуктов, сайтов и приложений концерна. В рамках развития системы специалисты компании «Синимекс» произвели интеграцию с системой аутентификации Apple ID, которая позволяет пользователям одноименной продукции входить в систему с использованием аккаунта Apple.

У Volkswagen Group Rus была потребность в переводе единой точки авторизации клиента на новый технологический стек. В рамках проекта интерфейс системы был переведен на новый фреймворк React.

Специалисты компании «Синимекс» внедрили в эксплуатацию и настроили объектное хранилище данных Minio. Также было запущено решение на облачной платформе Kubernetes для оркестрации контейнеризированных приложений — автоматизации их развертывания, масштабирования и координации в кластерной конфигурации.

«Используемый технологический стек в проекте был выбран совместно с командой Volkswagen Group Rus. Это был технологически интересный проект: актуальные технологии, выбранные для его реализации, хорошо мотивировали команду разработки. Например, платформа на базе Kubernetes построена с использованием современных подходов контейнеризации. А React – это JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, которая позволяет взглянуть на разработку интерфейсов через призму декларативного программирования», - сказал Денис Ермилов, заместитель директора по работе со стратегическими клиентами компании «Синимекс».

«Мы ориентируемся на удобство клиентов, и единая точка авторизации на разных ресурсах концерна способствует повышению качества обслуживания. С помощью решения, внедренного командой компании «Синимекс», мы продолжили развитие системы и повысили доступность процедуры входа пользователей», - отметил Борис Клименко, менеджер по архитектуре информационных систем Volkswagen Group Rus.

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