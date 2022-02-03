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УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud

Управляющая компания «Перспектива», осуществляющая инвестиционную и девелоперскую деятельность на Юге России, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud.

Компания использует IaaS-сервис «Виртуальная инфраструктура VMware» для повышения производительности информационных систем, внутренних сервисов и бизнес-критичных приложений. Это позволило сэкономить на капитальных расходах и затратах времени на самостоятельную организацию ИТ-инфраструктуры. Безопасность и надежность облачной инфраструктуры гарантируют отказоустойчивые ЦОДы уровня Tier III и SLA 99,95%.

Подключение услуги «Резервированный доступ в Интернет» в рамках IaaS-сервиса обеспечивает резервирование всех сетевых компонентов для бесперебойного доступа к информационным ресурсам.

УК «Перспектива» реализует девелоперские проекты полного цикла: от бизнес-идеи, проекта и привлечения финансирования до ввода в эксплуатацию, организации продаж и управления действующими объектами.

УК «Перспектива» ориентируется на современные технологии, в том числе в сфере обеспечения непрерывности бизнес-процессов, повышения их гибкости и эффективности. В этом компании помогает облачная инфраструктура, которая оптимизирует ресурсы, затрачиваемые на ИТ-составляющую, и позволяет сфокусироваться на основных задачах бизнеса.

«Облачные сервисы помогают компаниям быстро адаптироваться к изменениям, снижая затраты на ИТ-инфраструктуру. По мере роста бизнеса компании из такой динамичной отрасли, как строительная, нуждаются в ИТ-решениях, способных сохранить высокую производительность и помогать в достижении бизнес-целей. Используя IaaS-сервис, УК “Перпектива” получает удобное управление пулом готовых вычислительных ресурсов через веб-панель без затрат на приобретение физического оборудования и может изменять объем мощностей в зависимости от потребностей, производя оплату только за фактически использованные ресурсы», – отметил Олег Мотовилов, управляющий директор T1 Cloud.

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