Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте

Центр пространственных исследований и компания Visiology сообщили об успешном запуске комплексной геоаналитической платформы «Графит» в Департаменте цифрового развития Ташкента. Решение, построенное на базе аналитической системы Visiology и платформы «Геоинтеллект», объединяет более 60 информационных систем различных ведомств. «Графит» дает возможность моментально реагировать на инциденты и предоставляет необходимые ресурсы для стратегического управления развитием мегаполиса. Опираясь на решение российской разработки, власти республики планируют продолжить воплощение концепции Smart City в Ташкенте и в других крупных городах Узбекистана.

Весной 2020 г. президентом Республики Узбекистан была поставлена задача по цифровизации городского пространства столицы и создания более комфортной и безопасной среды для жителей, предпринимателей и туристов. Для решения этой задачи был учрежден Департамент цифрового развития, а также запущено внедрение инновационной платформы «Графит».

В основе геоинформационной системы на базе ПО Геоинтеллект и Visiology лежит точная цифровая карта Ташкента, созданная методом аэрофотосъемки специально для нужд нового проекта. Геоаналитическая платформа агрегирует информацию из более чем 60 ведомств, объединяет между собой городские службы и предоставляет все необходимое для решения трех основных задач: оперативного управления, стратегического планирования и принятия инвестиционных решений. Это и транспорт, и озеленение, и благоустройство, и здравоохранение, и экология, и безопасность, и другие отрасли.

«Одно из преимуществ выбранной нами платформы Visiology – очень удобная интеграция с большим количеством внешних ресурсов, что позволяет быстро получить доступ к разноплановым данным», – сказал Ахрор Асилходжаев, управляющий проектами Департамента цифрового развития – «Цифровой Ташкент».

Отдельным и важным для данного проекта инструментом является сервис «Народный контроль», который собирает информацию о «болевых точках» города. Аналитические возможности платформы Visiology позволяют собирать обращения граждан, классифицировать их и выявлять проблемы города различного типа. Благодаря интеграции с решением «Геоинтеллекта» происходит автоматическое распределение обращений по районам города или в виде тепловой карты. Такой подход дает возможность локализовать проблемы и находить причины возникновения неблагоприятных мест в городе.

«Многие задачи оперативного и стратегического управления городской средой сложно решить при помощи только одного класса систем, для этого необходима интеграция разных источников данных, и именно эту концепцию воплощает система «Графит», разработанная вместе с Visiology, – отметил Денис Струков, генеральный директор компании «Геоинтеллект». — В основе платформы лежит концепция Geointellect.Smart City. Архитектура решения конструирует те сервисы, которые нужны людям в городе, в виде цифрового двойника города, а аналитические возможности Visiology позволяют визуализировать любые информационные срезы по запросу, обнаруживать важные тенденции и принимать взвешенные решения на основе точных данных и десятков источников».

Гибкие возможности платформы позволили уже на первом этапе запустить ряд сервисов для органов власти, представителей бизнеса, жителей и гостей города. Например, визуализацию домов по времени постройки, заявочный принцип согласования проектов с учетом карты, анализ ДТП и обоснование размещения объектов дорожной инфраструктуры, понимание мест массового скопления людей или мест, где, например, большой парк является лишним по площади, так как он не пользуется популярностью у горожан и гостей города. Один из интереснейших и важных для города инструментов – индекс комфортности проживания, который показывает, где и в каких районах города не хватает социальных объектов. Специалисты из Департамента цифрового развития хокимията Ташкента анализируют в специально разработанных дашбордах Visiology сотни индексов, включая «Индекс плова», придуманный на базе аналогичных подходов других стран.

«Новая платформа является универсальным инструментом с широкими возможностями для принятия решений на базе проверенных данных с привязкой к цифровому двойнику города. Важно отметить, что специалисты Департамента и наши партнёры «Геоинтеллект» самостоятельно освоили платформу и всю работу делали сами с помощью технической поддержки Visiology. Уже сейчас в Ташкенте запущены проекты наблюдения за городской средой, за комфортностью проживания в разных районах и потребностями граждан», – сказал Иван Вахмянин, генеральный директор Visiology.

За счет комплексной поддержки со стороны компаний «Геоинтеллект» и Visiology внедрение нового решения в Департаменте цифрового развития Ташкента прошло за год без привлечения сторонних интеграторов. Партнеры продолжают предоставлять сервисную поддержку платформы и помогают сотрудникам хокимията с ее развитием.

По словам представителей Департамента цифрового развития хокимията, основной конечной целью внедрения новой системы является повышение качества жизни, более оперативное принятие решений по болевым точкам города, принятие инвестиционных решений, независимых от людей.

После высокой оценки внедрения системы «Графит» президентом страны было запланировано тиражирование решения на другие крупные города Узбекистана.