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Интеграция Внедрения Ритейл Розница
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Сеть супермаркетов Goodwill разрабатывает программу лояльности в сотрудничестве с Manzana Group

Грузинская сеть супермаркетов Goodwill внедрит cервис Manzana Online компании Manzana Group, предлагающий готовые облачные решения и оптимальный набор механик для программ лояльности.

Manzana Online обеспечивает быстрое подключение без траты времени и средств на покупку собственного серверного оборудования и установку программного обеспечения. С помощью решения Manzana Online сеть Goodwill сможет оперативно анализировать поведение покупателей, в режиме реального времени получать информацию о работе программы лояльности и успешно проводить целевые маркетинговые акции.

«При поиске партнера для разработки и внедрения CRM-системы наша компания обратилась к известным российским бизнес-консультантам, специализирующимся в сфере ритейла. Нам порекомендовали для решения всех необходимых задач автоматизации программы лояльности привлечь компанию Manzana Group, обладающую значительным опытом работы с розничными сетями», – сказал Георгий Хабашвили, генеральный директор компании Goodwill.

Олег Паленов, генеральный директор Manzana Group, сказал: «В рамках нашего совместного проекта мы планируем реализовать много интересных идей, направленных на совершенствование коммуникаций гастрономических супермаркетов Goodwill со своими клиентами. Наша компания рада выходу на новый рынок, мы желаем компании Goodwill дальнейшего развития вместе с новой эффективной программой лояльности и при надежной поддержке Manzana Group».

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