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Sephora реформирует глобальную HR-стратегию с помощью Qlik

Sephora реформирует свою HR-систему с помощью решения для аналитики на базе Qlik Sense.

Быстрый международный рост бренда за последнее десятилетие заставил Sephora объединить свои глобальные практики управления персоналом на одной платформе, чтобы анализировать динамику HR-данных. Для этого Sephora внедрила облачное решение SAP Successfactors для создания глобальной информационной системы управления персоналом (HRIS) компании по всему миру. Sephora внедрит ряд решений, которые помогут управлять данными о потребностях сотрудников, рабочих местах и требованиях к набору персонала. Qlik, в свою очередь, поможет HR-команде Sephora проанализировать эти данные.

Для этого компания Qlik разработала приложение People Trends, доступное на мобильных устройствах на платформе Qlik Sense. Благодаря ему все менеджеры Sephora получили единый источник достоверной информации о всех HR-данных компании. Теперь они могут работать с актуальными данными, которые обновляются в режиме реального времени, и принимать более обоснованные решения.

Решение People Trends помогает контролировать четыре функциональных области: вовлеченность сотрудников, развитие талантов, подбор персонала, а также организацию и эффективность управления персоналом. Интуитивно понятное, простое в использовании и надежное приложение не только помогает визуализировать данные, но и станет основным «двигателем» цифровизации HR-процессов в компании.

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