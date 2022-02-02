Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»

Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп».

«1С:Документооборот» – программа класса ECM/CЭД, предназначенная для управления корпоративным контентом и позволяющая автоматизировать все этапы работы с документами, организовать электронный документооборот, организовать и поддержать совместную работу сотрудников, в том числе работающих удаленно, обеспечить контроль исполнения задач и регламентировать управленческую деятельность.

Новая версия (редакция) 3.0 «1С:Документооборота Корп» разработана с учетом пожеланий десятков тысяч пользователей, в ней отражены наработки проектов, реализованных в «Почте России», ГК «Трансмашхолдинг», «Объединенной двигателестроительной корпорации» и на других предприятиях страны.

В редакции задействованы возможности технологической платформы «1С:Предприятие 8», которые позволяют использовать программу на мобильных устройствах, роботизировать процессы и поддерживать коммуникации пользователей при выполнении рабочих задач. Реализовано в общей сложности более 600 нововведений: от улучшений эргономики интерфейса до глубокой перестройки механизмов работы с документами, уделено внимание снижению объема рутинных операций, как при работе с документами, так и при администрировании и настройке системы. В результате «1С:Документооборот 3.0» позволяет не просто автоматизировать существующие на предприятиях документные процессы, а реализовать комплексную цифровизацию документопотоков, обеспечивая переход от бумажного делопроизводства к современному документообороту на основе лучших отечественных и зарубежных стандартов и практик.

В числе ключевых новаций версии 3.0 «1С:Документооборота Корп»: простой и наглядный подход к обработке документа: действия, которые необходимо совершить, гибко настраиваются в разрезе видов документов; настройка прав доступа без лишних действий: права назначаются автоматически во всех случаях, когда это возможно; реализация разнообразных сценариев использования и отображения электронной подписи; быстрая настройка под особенности документооборота конкретного предприятия благодаря комфортной гибкой группировке документов и их маркировке как входящих, исходящих или внутренних; возможность для пользователей создавать собственную систему «тематик» (тэгов), которые можно привязывать к документам, использовать для группировки и фильтрации при поиске; возможность присваивать документам уровень важности; возможность одновременного согласования документа параллельно несколькими сотрудниками в режиме замечаний - помогает сделать согласование настолько оперативным, насколько это возможно; контроль, какая именно версия файла документа была согласована и не менялся ли он после этого; предварительный просмотр файлов во всех карточках, к которым прикреплены файлы; возможность организовать работу совместителей: для каждого сотрудника, работающего в программе, можно создать несколько профилей («сотрудников») с распределением задач между ними; возможность организовать работу замещающих и помощников.

Кроме того, в комплект поставки «1С:Документооборота Корп 3.0» вошел мобильный клиент, поддерживающий практически все функции программы, включая чаты и звонки.