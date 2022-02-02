Cisco расширяет возможности коммутаторов корпоративного класса для модернизации и защиты критически важных инфраструктур

Cisco объявила о расширении ассортимента решений Cisco Catalyst 9000. Они созданы на базе Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, что позволит разнообразить функциональные возможности для коммутации корпоративного уровня в промышленных граничных средах для отраслей, работающих в сложных погодных условиях и поддерживающих критически важные инфраструктуры, включая коммунальные службы, нефтегазовую промышленность, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Объем сетевых подключений в промышленном секторе экономики растет в геометрической прогрессии, поскольку организации стремятся повысить эффективность работы, безопасность сотрудников, динамичность ведения бизнеса и реализовать гибридные модели организации работы. По мере развития этого сегмента компаниям необходимо повышать уровень подготовки для масштабирования и обеспечения безопасности корпоративных сетей в процессе внедрения в них систем на основе операционных технологий (ОТ).

По данным Gartner, большинство ИТ-директоров несет ответственность за принятие решений в отношении ОТ-систем: 82% респондентов говорят, что ответственность ИТ-директора за ОТ-системы возросла за последние 3 года, а 89% заявляют о том, что она возрастет в ближайшие 3 года.

ИТ и ОТ взаимодействуют больше, чем когда-либо, и нуждаются в совместных инструментах для масштабирования и защиты сети. Автоматизация, сегментация и возможности проактивного выявления и устранения проблем становятся залогом успеха. Эти функциональные возможности доступны на коммерческих предприятиях, но не так широко распространены в промышленных сетях. Без наличия функций сетевой инфраструктуры корпоративного уровня ресурсы ИТ/ОТ становятся все более ограниченными, что подвергает риску проекты развертывания новых решений.

Для подключения и защиты растущего числа промышленных устройств необходимо новое решение. С этой задачей справляются коммутаторы Cisco Catalyst Industrial Ethernet 9300. Они объединяют корпоративные функциональные возможности с промышленными протоколами в системах с форм-фактором, созданным для эксплуатации в сложных промышленных условиях. Таким образом, Cisco предлагает действительно унифицированное решение для ИТ/ОТ.

«Наши заказчики решают такие масштабные задачи, как переход на экологичные источники энергии и повышение надежности электросетей, и критический характер этих сред требует наличия сетевой инфраструктуры с функциями обеспечения безопасности, контроля и автоматизации корпоративного уровня, – сказал Викас Бутани (Vikas Butaney), вице-президент и генеральный директор IoT-подразделения Cisco. – Мы помогаем нашим заказчикам модернизировать крупномасштабные промышленные среды и создавать гибкие сети, надежно защищая при этом свои цифровые активы от киберугроз».

Созданные на основе Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC коммутаторы Catalyst IE9300 предлагают широкий набор функциональных возможностей. Они обеспечивают коммутацию корпоративного уровня в форм-факторе с усиленной конструкцией и предлагают расширенные возможности для контроля, обеспечения безопасности и выполнения вычислений в граничных средах. Catalyst IE9300 работают на базе ОС Cisco IOS-XE, а их управление осуществляется с помощью Cisco DNA Center. Коммутаторы обеспечивают надежную защиту с помощью платформы Cisco Identity Services Engine. Это позволяет заказчикам использовать свои знания и существующие инвестиции для модернизации и обеспечения безопасности промышленных и наружных сетей.

Новые функциональные возможности: высокая производительность с широкими возможностями для масштабирования. Расширенная масштабируемость и надежность работы сети благодаря таким функциям, как возможность объединения в стек до 8 коммутаторов и управления ими как одной системой, восстановление после сбоев с нулевой потерей пакетов и высокоточная синхронизация времени; широкие возможности для контроля цифровых активов и приложений. Повышение эффективности работы за счет определения подключенных конечных устройств для инвентаризации активов, автоматическое применение политик качества обслуживания (QoS) с помощью распознавания трафика приложений, а также проактивное обнаружение и устранение проблем с помощью функции мониторинга состояния сети; обеспечение максимальной кибербезопасности в рамках всей инфраструктуры. Оценка и повышение уровня безопасности подключенных промышленных цифровых активов. Реализация концепции нулевого доверия с помощью встроенного датчика Cisco Cyber Vision и функциональных возможностей SD-Access. Catalyst IE9300 – первые коммутаторы, обеспечивающие безопасность на основе концепции нулевого доверия в операционных средах.