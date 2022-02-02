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BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ

Терминалы контроля доступа BioSmart Quasar теперь поддерживают идентификацию по лицу с помощью технологий VisionLabs. Точность идентификации достигается вне зависимости от уровня освещенности помещения дополнительных атрибутов – масок, очков и головных уборов. Совместное решение компаний отвечает современным отраслевым требованиям по импортозамещению.

Аппаратная часть решения представляет собой терминал BioSmart Quasar для биометрической идентификации с многоуровневой системой антиспуфинга. За счет камер высокого разрешения и датчиков освещенности устройство работает даже в полной темноте или при сильной засветке. За распознавание лиц отвечает платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA компании VisionLabs, в основе которой лежат собственные алгоритмы компании.

Интеграция BioSmart Quasar с LUNA PLATFORM обеспечивает бесконтактный способ прохода через турникет по биометрии лица. Достаточно посмотреть в камеру – распознавание занимает доли секунды. Высокочувствительная оптическая система BioSmart Quasar, состоящая из RGB и 3D-камер, а также камеры глубины, выполняет детекцию лица и проверку на liveness, а нейросети LUNA PLATFORM извлекают из изображения биометрический шаблон и сравнивают его с существующей базой данных. Если они совпадают – проход будет разрешен.

LUNA PLATFORM включена в Единый реестр отечественного ПО, а терминал BioSmart Quasar сертифицирован на соответствие требованиям Постановления Правительства России № 719 и включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ №878.

Сертификация подтверждает, что терминалы BioSmart Quasar, и все их компоненты изготовлены российскими поставщиками, а применяемые в них технологии ни в чем не уступают или даже превосходят зарубежные аналоги. Как результат, BioSmart Quasar получает приоритет при закупках по 223-ФЗ, а сама компания по праву может быть названа флагманом импортозамещения в биометрической отрасли.

Поэтому совместное решение может быть применено в проектах по импортозамещению и особенно актуально для использования на стратегически значимых объектах, таких как производственные комплексы, центры обработки зданий, муниципальные и государственные учреждения.

Помимо этого, BioSmart Quasar и LUNA PLATFORM разработаны с учетом защиты конфиденциальности: исходное изображение лица невозможно восстановить из извлеченных дескрипторов. Такой принцип работы позволяет соблюдать правила защиты персональных данных, что соответствует нормам GDPR и ФЗ №152 «О персональных данных».

«Интеграция платформы компьютерного зрения VisionLabs с аппаратной частью компании BioSmart позволяет предложить нашим заказчикам готовое решение, полностью построенное на российских технологиях и превосходящее по характеристикам мировые аналоги. Для многих промышленных и государственных предприятий вопрос импортозамещения является ключевым, и мы помогаем улучшить пользовательский опыт и повысить эффективность процессов при переходе на отечественные разработки», — сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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