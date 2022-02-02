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АлГУ и Sitronics Group завершили совместное тестирование серверов компании под реальной нагрузкой

Алтаийский государственный университет (АлГУ) и Sitronics Group провели совместное тестирование серверов компании под реальной нагрузкой.

Сотрудничество между вузом и индустриальным ИТ-партнером осуществляется в рамках соглашения, подписанного в октябре 2021 г. В этот же период компания Sitronics Group, входящая в АФК «Система», начала производить серверы под собственной торговой маркой в Новосибирске и предложила АлтГУ выступить тестовым партнером.

В ходе тестирования в университете серверное оборудование Sitronics Group продемонстрировало высокую надежность и производительность, и может быть применено при проектировании развития ИТ-инфраструктуры вуза.

В настоящее время Алтайский государственный университет, как и многие другие государственные организации, стоит перед выбором высокотехнологичного отечественного оборудования в целях импортозамещения. Поэтому вуз начал работу по выбору надежного российского поставщика серверов.

«Наше серверное оборудование предназначено для использования предприятиями различных отраслей экономики и образовательными академическими учреждениями. Серверы подходят для хранения данных, виртуализации и облачных вычислений, высокопроизводительных операций и аналитики больших данных», - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Ранее серверы Sitronics Group прошли тесты соответствия с ведущими производителями российских программных продуктов. Оборудование имеет декларации соответствия, сертификат связи и экспертные заключения.

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