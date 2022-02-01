В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей

«Почта России» и Российское движение школьников (РДШ) запускают совместный пилотный проект: в 10 почтовых отделениях в небольших городах и селах появились компьютеры с выходом в интернет, которыми могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя.

Компьютеры появились в 10 отделениях на территории девяти субъектов России: в с. Чихачево Псковской области, с. Барсуки и с. Зязиков-Юрт Республики Ингушетии, г. Теберда Карачаево-Черкесской Республики, с. Кочубеевское Ставропольского края, с. Троицкое Республики Калмыкии, г. Тара Омской области, г. Куса Челябинской области, г. Ишим Тюменской области, г. Ливны Орловской области.

Дети и педагоги смогут поучаствовать более чем в 30 онлайн-проектах РДШ для школьников с 8 до 18 лет. Для этого на компьютерах, воспользоваться которыми можно по предварительной записи в отделении, организован доступ к сайту РДШ и нескольким ресурсам и программам, необходимым для выполнения заданий (поисковые системы, «Вконтакте», YouTube, Canva, Zoom, Skype и др.). Ребята смогут попробовать свои силы в творческих конкурсах, присоединиться к научным проектам, принять участие в экологических, краеведческих, патриотических акциях, спортивных и киберспортивных состязаниях. Победители конкурсов РДШ получают путевки на смены во Всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена». Работать за компьютером можно будет от 30 минут до 1 часа в день.

«Для нас важно, чтобы участие в проектах РДШ было доступно каждому школьнику в России, чтобы каждый мог проявить свои таланты и быть замеченным, найти для себя интересное и общественно значимое дело. У нас уже больше полутора миллионов зарегистрированных детей. И благодаря поддержке “Почты России” мы сможем прийти в небольшие населенные пункты, где у детей меньше возможностей, чем в больших городах», – прокомментировала первые итоги сотрудничества исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Совместный проект «РДШ на связи» стартовал 1 февраля 2022 г. в эфире «Классного радио РДШ». В студии его представили директор по развитию сети и управлению проектами “Почты России” Алексей Логвинов и руководитель направления РДШ «Наука» Павел Степанов.

«Это экспериментальный проект, результаты которого мы вместе с РДШ оценим в конце марта. Если точки доступа к образовательным программам окажутся востребованными и полезными для школьников и педагогов, мы изучим возможность масштабирования этого проекта на другие отделения», – прокомментировал Алексей Логвинов.

Павел Степанов провел презентацию проектов РДШ и отметил, что участие в них дает уникальные возможности и не требует специальной подготовки. «Не надо обладать какими-то специальными знаниями, навыками. Все достаточно просто, понятно, доступно и возможно в реализации уже сейчас, уже буквально с этого дня», – сказал он.

На связи со студией в Москве были почтовые отделения, в которых открылись новые точки доступа в интернет для школьников и педагогов. После знакомства с РДШ дети, которые присутствовали на эфире, поучаствовали в беседе о безопасности в интернете. Ее провел молодежный цифровой омбудсмен, директор Центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Дмитрий Гуляев.