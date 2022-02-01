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«Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ»

Компания «Ростелеком» оборудовала дополнительными камерами внешнего видеонаблюдения стратегически важную часть периметра автомобильного завода «УРАЛ» в городе Миассе Челябинской области. На предприятии также модернизирована система контроля и управления доступом (СКУД): все пешеходные проходные оснащены умными турникетами, а проезды транспортных контрольных пунктов — шлагбаумами. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Около 200 камер наружного видеонаблюдения обеспечивают круглосуточную видеосъемку северного периметра завода, а также складского комплекса и стоянки автомобилей «УРАЛ». IP-устройства вандалоустойчивы, способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от −60°С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. Видео записывается с помощью камер и регистраторов и хранится на серверах в локальной системе видеонаблюдения заказчика.

«Для создания изолированной и защищенной системы видеонаблюдения специалисты “Ростелекома” дополнительно проложили оптический канал связи протяженностью свыше 2,5 км. Реализация проекта включала не только монтаж видеокамер, но и интеграцию видеопотока в единую локальную систему видеонаблюдения заказчика. Для этого сотрудники компании установили специальные видеосерверы. Спрос на услугу видеонаблюдения ежегодно растет. В целом на Южном Урале уже около 400 компаний различных сфер бизнеса пользуются нашим сервисом», — сказал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Обновленная СКУД «Ростелекома» позволяет мгновенно идентифицировать людей и номера автомобилей, управлять турникетом на входе и выходе в помещение, имеет функцию защиты от передачи пропуска другому лицу и возможность учета рабочего времени. СКУД может быть интегрирована с устройством для проведения бесконтактного экспресс-теста на наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, а также другим решением «Ростелекома» — тепловизором для дистанционного измерения температуры тела сотрудников.

«Действующее с 2002 года оборудование и программное обеспечение системы контроля доступа на автозаводе не соответствовало современным требованиям, нуждалось в модернизации. Мы приняли решение о переходе на комплексную систему безопасности “Ростелекома”. Провайдер интегрировал современное ПО в уже существующую на заводе систему контроля доступа и 1C, сохранив непрерывность производственных процессов», — рассказал начальник отдела розничных продаж запасных частей Автомобильного завода «УРАЛ» Алексей Прусаков.

Ранее «Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения новый торговый зал автозавода «УРАЛ».

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