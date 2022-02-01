Merlion и Blue Prism подписали стратегическое дистрибьюторское соглашение

Российский широкопрофильный дистрибьютор Merlion заключил партнерство с вендором Blue Prism.

Компания Blue Prism была основана в 2001 г. в Великобритании и стала пионером в разработке целого класса продуктов, получивших название RPA – Robotics Process Automation.

Решения Blue Prism используются Siemens, ebay, Jaguar/Land Rover, «Сбером», Dupont и многими другими.

Merlion и Blue Prism рассчитывают на укрепление позиций на российском рынке RPA и автоматизации операций, бизнес процессов. Продукт вендора получит доступ к партнерскому каналу Merlion, а опыт, экспертиза и компетенции дистрибьютора в развитии бизнеса помогут партнерам в реализации сложных и масштабных проектов.

Станислав Крупник, вице-президент Blue Prism в России и СНГ, сказал: «Мы рады объявить о начале партнерства с такой известной и зрелой компанией как Merlion по продвижению решений Blue Prism. Безупречная репутация продукта требует от нас щепетильности и тщательного подхода к выбору стратегических партнеров. Соглашение, заключенное с Merlion, поможет партнерам, стремящимся к развитию, расширить рамки своего бизнеса от классической системной интеграции до полноценного бизнес-консалтинга».

Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса и инновациям, Merlion, отметила: «Мы очень рады, что нам удалось подписать соглашение именно с Blue Prism – не скрою, что это приоритетный для нас вендор во всём направлении RPA. Мы уверены в продукте Blue Prism, уверены в своих партнёрах, и точно знаем, что вместе мы сумеем помочь нашим заказчикам автоматизировать именно то, что им требуется».