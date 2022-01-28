CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Облака
|

Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk

Медицинский дистрибьютор «Корвэй» внедрил helpdesk-систему Okdesk, чтобы автоматизировать сервисное обслуживание. Благодаря облачному ИТ-решению компания в месяц экономит 30 часов рабочего времени инженеров и оптимизировала процессы сервиса.

В месяц сервисный отдел компании «Корвэй» работает с более 40 клиентскими заявки на обслуживание и ремонт медицинского оборудования. Парк обслуживаемого оборудования насчитывает более 1 тыс. приборов разных типов.

Это большой объем информации, который сервисный отдел компании получал из разрозненных каналов: по телефону и электронной почте, с сайта, от отдела продаж. Для управления сервисными процессами использовали Excel, «».

Из-за такого подхода сервисный отдел компании тратил много времени на прием и обработку заявок. Это отрицательно влияло на сроки реакции на заявки. Чтобы решить эти проблемы, компания внедрила специализированную helpdesk-систему Okdesk.

Теперь клиентские заявки из разных каналов обращений в автоматическом режиме регистрируются в Okdesk. У клиентов появилась возможность передавать заявки через клиентский портал. На нем же они могут отслеживать статус исполнения своих обращений.

Выездные инженеры с помощью мобильного приложения видят поступившие заявки и всю информацию по ним: точное местонахождение объекта обслуживания, историю ремонта оборудования, контактные данные заявителя и чек-лист по задачам.

«Благодаря отчетам, которые автоматически формируются в Okdesk, руководителю сервисного отдела стало легче отслеживать работу инженеров, выполнение KPI. Он видит срез по обращениям, у кого какие заявки в работе, их сложность и оценку клиентов, – отметила бизнес-аналитик компании «Корвэй» Майя Бадмаева. – Дополнительно у остальных сотрудников компании появился оперативный доступ к истории сервисных работ. Это упрощает подготовку аналитики по ремонтным случаям и дает возможность выстроить работу с медучреждениями в зависимости от возникающих сервисных задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

«Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером

Создан ИИ, умеющий предсказывать скорые проблемы с сердцем, просто посмотрев в глаза

Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты

Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022