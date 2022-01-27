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Подтверждена совместимость ПО «Пирамида 2.0» с «Ред ОС»

На основании протокола совместных испытаний подтверждена корректность работы программного продукта «Пирамида 2.0» (производства компании «Астэк») с отечественной операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

«Пирамида 2.0» – это современное российское программное обеспечение для организации интеллектуальных систем учёта электроэнергии (ИСУ), комплексного учёта энергоресурсов и диспетчеризации в промышленности, энергетике и ЖКХ. «Пирамида 2.0» поддерживает работу со всеми распространёнными ОС и СУБД. Это позволяет создавать системы учёта на широком спектре программно-аппаратных платформ, в том числе в соответствии с политикой импортозамещения. ПО «Пирамида 2.0» включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред софт» постоянно работает над расширением экосистемы «Ред ОС». Подтверждение корректности работы нашей операционной системы с программным обеспечением «Пирамида» – еще один шаг в этом направлении. Наше совместное решение обеспечит предприятиям и учреждениям, относящимся к критической информационной инфраструктуре, безболезненный переход на современное, импортонезависимое программное обеспечение. Благодарим коллег из АСТЭК за сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

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