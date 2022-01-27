Новые проекты стандартов ЕСИМ разработала ГК «СиСофт»

Группа компаний «СиСофт» (CSoft) представила проекты основополагающих стандартов ЕСИМ (единой системы информационного моделирования).

Выполненные в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, подготовленные ГК «СиСофт» проекты ЕСИМ кардинально отличаются от всех ранее предложенных стандартов, большинство из которых уже не пригодно к реализации в современных условиях технического регулирования в России.

«В ходе разработки новых версий специалисты ГК “СиСофт” учли наиболее важные для реализации стандартов ЕСИМ факторы: актуальность документа, а также простоту и удобство исполнения. Именно на этом сделали акцент разработчики», – сказал исполнительный и технический директор Группы компаний Игорь Орельяна Урсуа.

Проекты основополагающих стандартов ЕСИМ, предложенные ГК «СиСофт», имеют ряд преимуществ. В частности, здесь устанавливаются смысловые различия между такими ключевыми для стандартов понятиями, как «ИМ» (информационная модель) и «ТИМ» (технологии информационного моделирования). Это позволяет разграничить зоны ответственности лиц, участвующих в процессах формирования и ведения информационной модели на всех этапах ее жизненного цикла.

Кроме того, предложенные стандарты регламентируют принципы гражданско-правовых отношений и авторских прав на информационную модель. Разработчикам удалось упростить систему обозначений объектов, виртуальным воплощением которых является информационная модель.

Еще одно преимущество, которое можно рассматривать как фактор, способствующий развитию информационного моделирования, – универсальность подхода к организации информационных пространств в границах каждой отдельно взятой информационной модели для обмена данными.

В представленных проектах введены принципы «информационной безопасности», исключающие двусмысленность в трактовке и позволяющие классифицировать по уровню безопасности такие объекты, как «программно-аппаратные среды информационных пространств», «форматы данных», «серверное оборудование хранения и управления», «сети связи» и др.

«Детальная проработка и конкретизация понятий, структурирование обязанностей юридических лиц и правовых отношений партнеров, участвующих в разработке жизненного цикла информационной модели, а также внедрение критериев информационной безопасности информационной модели (ИМ) и технологий информационного моделирования (ТИМ) позволяют говорить о концептуально важной доработке стандартов ЕСИМ специалистами “СиСофт”. Стоит отметить, что при разработке за основу были взяты принятые в Российской Федерации положения нормативно-технического регулирования и нормативно-правовые принципы Градостроительного кодекса и Постановления Правительства 1431 от 15 сентября 2020 г.», – отметил Игорь Орельяна Урсуа.

В ближайшее время Группа компаний «СиСофт» предоставит на обсуждение стандарты ГОСТ Р 10.00.0005 ЕСИМ «Классификатор строительной информации» и ГОСТ Р 10.00.0009 ЕСИМ «Уровни детальной проработки (УДП) и насыщения информацией (УНИ) информационной модели». Вновь предложенные стандарты продолжат формировать концепцию информационного моделирования России.

Проекты стандартов ЕСИМ, разработанные ГК «СиСофт»:

ГОСТ Р ЕСИМ. Термины и определения

ГОСТ Р ЕСИМ. Структура и классификация

ГОСТ Р ЕСИМ. Принципы цели и задачи

ГОСТ Р ЕСИМ. Жизненные циклы ИМ и ТИМ